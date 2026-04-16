Подорожчання продуктів у Кіровоградській області стало помітним на основі статистики, яку публікують на офіційному сайті Мінфіну. Найпомітніше змінилася ціна на олію Щедрий Дар рафіновану об’ємом 850 мл.

Якщо в березні середня ціна по магазинах Metro, Novus і Auchan складала 85,02 грн, то в квітні середня вартість досягла 91,50 грн.

У магазинах Auchan цінник становить 92,50 грн, а в Novus – 90,49 грн, що перевищує попередні показники на кілька гривень.

Також зафіксоване подорожчання продуктів у Кіровоградській області в сегменті соусів. Томатна паста Чумак у банках по 350 грам коштувала в лютому 87,75 грн у середньому.

Станом на квітень цінник зріс до 93,90 грн. Відповідні дані наводить Megamarket, де товар продавався за 93,90 грн, підтверджуючи тенденцію зростання цін.

Не залишився поза увагою і сегмент хлібо-булочних виробів. Батон Рум'янець нарізка вагою 450 грам у середньому коштує 34,15 грн, тоді як у березні його ціна складала 33,10 грн.

Батон Київський Нарізний 500 грам в Novus виріс до 40,46 грн, у той час як в Auchan ціна становить 37,60 грн при середньому лютневому показнику 36,80 грн.

Причини підняття цінників пояснюються низкою факторів. Війна та скорочення виробництва призвели до зменшення пропозиції базових продуктів, а підвищені витрати на логістику та енергію суттєво впливають на собівартість товарів.

Перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати дорогі генератори, а збільшення тарифів на газ для теплиць впливає на овочеву продукцію.

