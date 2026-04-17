Денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области предоставляется в соответствии с решением Кабинета Министров Украины, сообщает Politeka.

18 марта Кабмин принял постановление № 341 "Некоторые вопросы предоставления единовременной доплаты отдельным категориям населения".

Документ предусматривает выплату в размере 1500 гривен в качестве дополнительной адресной поддержки для граждан, уже получающих пенсии или государственные социальные выплаты.

Выплата будет производиться в апреле 2026 года автоматически, без необходимости подавать дополнительные заявления или обращения.

Право на получение этой денежной помощи для ВПЛ в Днепропетровской области имеют лица, по состоянию на 1 апреля 2026 года уже назначена пенсия или другие государственные выплаты.

В то же время установлены ограничения по размеру пенсий. Общая сумма с учетом всех надбавок, повышений и доплат должна превышать 25 950 гривен.

Это соответствует десяти прожиточным минимумам для лиц, потерявших трудоспособность. Отмечается, что денежная помощь для ВПЛ в Днепропетровской области охватывает широкий перечень получателей.

Среди них люди, получающие страховые пенсии по возрасту, по инвалидности или по случаю потери кормильца, а также пенсии за выслугу лет и специальные пенсии.

В частности, для государственных служащих, должностных лиц местного самоуправления, народных депутатов, ученых и военнослужащих при наличии права на пенсию по возрасту в солидарной системе.

Кроме пенсионеров, право на получение денежных средств имеют и получатели разных видов государственной поддержки. Это касается внутренне перемещенных лиц, получающих выплаты на проживание, малообеспеченных семей, лиц с инвалидностью и т.п.

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепропетровской области: кто из жителей имеет право на эту поддержку.

Также Politeka сообщала, Пересчет пенсий в Днепропетровской области: кому посчастливится получить больше уже с 1 апреля.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Днепропетровской области: какие цены установлены для жителей.