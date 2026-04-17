Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області передбачає надання одноразової доплати окремим категоріям громадян.

Грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області надається відповідно до рішення Кабінету Міністрів України, повідомляє Politeka.

18 березня Кабмін ухвалив постанову № 341 “Деякі питання надання одноразової доплати окремим категоріям населення”.

Документ передбачає виплату у розмірі 1500 гривень як додаткову адресну підтримку для громадян, які вже отримують пенсії або державні соціальні виплати.

Виплата буде здійснюватися у квітні 2026 року автоматично, без необхідності подавати додаткові заяви чи звернення.

Право на отримання цієї грошової допомоги для ВПО у Дніпропетровській області мають особи, яким станом на 1 квітня 2026 року вже призначено пенсію або інші державні виплати.

Водночас, встановлено обмеження щодо розміру пенсій. Загальна сума з урахуванням усіх надбавок, підвищень і доплат не повинна перевищувати 25 950 гривень.

Це відповідає десяти прожитковим мінімумам для осіб, які втратили працездатність. Зазначається, що грошова допомога для ВПО в Дніпропетровській області охоплює широкий перелік одержувачів.

Серед них люди, які отримують страхові пенсії за віком, по інвалідності або у зв’язку з втратою годувальника, а також пенсії за вислугу років і спеціальні пенсії.

Зокрема, для державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, народних депутатів, науковців і військовослужбовців за умови наявності права на пенсію за віком у солідарній системі.

Крім пенсіонерів, право на отримання коштів мають і одержувачі різних видів державної підтримки. Це стосується внутрішньо переміщених осіб, які отримують виплати на проживання, малозабезпечених сімей, осіб з інвалідністю тощо.

Останні новини України:

