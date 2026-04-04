Подорожание проезда в Волынской области коснулось одного из самых популярных среди местных жителей автобусных маршрутов.

Подорожание проезда в Волынской области связано с существенным ростом цен на горюче-смазочные материалы, из-за чего действующий тариф больше не покрывает операционные расходы перевозчика, сообщает Politeka.

Подорожание проезда в Волынской области произошло на автобусном маршруте №251 «Подгайцы – Забороль» с 1 апреля.

По информации с официальной Фейсбук-страницы Подгайцевской территориальной громады, за поездку из Луцка в Подгайцы приходится платить уже 35 гривен, тогда как раньше билет обходился пассажирам в 18 гривен.

В пределах облцентра, а также для учащихся школ стоимость останется на уровне 18 гривен. В обществе объясняют, что повышение тарифа является вынужденным шагом.

Нынешний тариф не позволяет обеспечить закупку горючего для выхода автобусов на маршрут, выплату зарплат водителям и персоналу, а также соблюдение норм безопасности и технического состояния транспорта.

Если не идти на подорожание проезда в Волынской области, то перевозчик вынужден будет прекратить обслуживание маршрута, поскольку работа в минус не финансово способна.

В таком случае процедура определения нового перевозчика может занять 3–4 месяца, а маршрут останется без официального обслуживания.

Кроме экономических причин, проблемой отрасли остается нехватка водителей, что частично связано с мобилизацией в Вооруженные силы Украины. Поэтому даже новый перевозчик вряд ли сможет обеспечить стабильность рейсов без повышения тарифа.

Местная администрация отмечает, что именно корректировка стоимости билета позволяет поддержать бесперебойную работу маршрута № 251 «Подгайцы – Забороль» до стабилизации рынка пассажирских перевозок.

Напомним, Politeka писала, Субсидии для пенсионеров в Волынской области: как украинцам оформить льготу и на что обратить внимание.

Также Politeka сообщала, что Повышение тарифов на коммунальные услуги в Луцке: для кого изменили расценки.

Как сообщала Politeka, повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области: какие цены будут действовать с марта.