Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области теперь охватывает больше жизненных ситуаций и учитывает семьи.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области была пересмотрена после принятия постановления Кабинета Министров Украины от 18 марта 2026 №390, сообщает Politeka.

Документ внес коррективы в предыдущие нормы, утвержденные постановлением №332, и расширил возможности получения выплат для разных категорий граждан.

В частности, новые правила предполагают увеличение максимального количества периодов начисления социальной поддержки. Раньше выплаты могли производиться в течение четырех шестимесячных этапов, теперь этот срок продлен до пяти.

Это означает, что часть переселенцев сможет дольше получать финансовую поддержку от государства.

Важным нововведением стало возобновление выплат для детей из семей внутриперемещенных лиц. Теперь средства на ребенка назначаются независимо от уровня доходов родителей.

В то же время семья должна соответствовать установленным критериям имущественного положения, фактического места жительства и обучения ребенка.

Если подать заявление до 1 мая 2026, средства будут начислены задним числом с 1 февраля. В случае более позднего обращения поддержка начнет выплачиваться с месяца подачи документов.

Именно эти изменения оказывают существенное влияние на порядок начисления для семей с детьми и определяют новые условия получения помощи.

Обновления также коснулись пенсионеров и семей, в составе которых есть нетрудоспособные лица. Те, кому раньше прекратили выплаты из-за превышения среднемесячного дохода, получили возможность повторно обратиться за поддержкой.

Дополнительно учитывается новый размер прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Он составляет 10380 гривен на одного получателя.

