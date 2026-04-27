Грошова допомога для ВПО в Полтавській області тепер охоплює більше життєвих ситуацій та враховує потреби родин.

Грошова допомога для ВПО в Полтавській області була переглянута після ухвалення постанови Кабінету Міністрів України від 18 березня 2026 року №390, повідомляє Politeka.

Документ вніс корективи до попередніх норм, затверджених постановою №332, і розширив можливості отримання виплат для різних категорій громадян.

Зокрема, нові правила передбачають збільшення максимальної кількості періодів нарахування соціальної підтримки. Раніше виплати могли здійснюватися протягом чотирьох шестимісячних етапів, тепер цей термін продовжено до п’яти.

Це означає, що частина переселенців зможе довше отримувати фінансову підтримку від держави.

Важливим нововведенням стало відновлення виплат для дітей із сімей внутрішньо переміщених осіб. Відтепер кошти на дитину призначаються незалежно від рівня доходів батьків.

Водночас родина має відповідати встановленим критеріям щодо майнового стану, фактичного місця проживання та навчання дитини.

Якщо подати заяву до 1 травня 2026 року, кошти будуть нараховані заднім числом з 1 лютого. У разі пізнішого звернення підтримка почне виплачуватися з місяця подання документів.

Саме ці зміни суттєво впливають на порядок нарахування для сімей із дітьми та визначають нові умови отримання допомоги.

Оновлення також торкнулися пенсіонерів і сімей, у складі яких є непрацездатні особи. Ті, кому раніше припинили виплати через перевищення середньомісячного доходу, отримали можливість повторно звернутися за підтримкою.

Додатково враховується новий розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Він становить 10 380 гривень на одного отримувача.

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.