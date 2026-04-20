Подорожание продуктов в Кировоградской области уже ощутили местные покупатели на примере многих групп товаров, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Кировоградской области свидетельствуют данные официального сайта Минфина.

Одной из категорий товаров, где это наиболее ощутимо, стало растительное масло. Рафинированное подсолнечное масло марки «Щедрый Дар» объемом 850 мл сегодня стоит в среднем 91,50 грн.

У Auchan ее продают по 92,50 грн, у Novus – 90,49 грн. Для сравнения, в марте средняя стоимость составляла всего 85,02 грн., то есть за месяц товар вырос на 6–7 гривен.

Не меньше выросли ценники на соусы и специи. Томатная паста «Чумак» весом 350 граммов стоит 93,90 грн в Megamarket. В марте средняя стоимость была 87,75 грн, что свидетельствует о значительном подорожании продуктов в Кировоградской области.

Среди хлебобулочных изделий поднятие ценников также ощутимо. Батон «Батон Румянец нарезка» весом 450 граммов сегодня стоит в среднем 34,15 грн, у Metro – 32,30 грн, у Novus – 35,99 грн, тогда как в марте цена была 33,10 грн.

Батон «Киевский нарезной» весом 500 грамм продают по 39,03 грн в среднем, а еще месяц назад он стоил 36,80 грн.

Местные эксперты советуют покупателям внимательно сравнивать цены в разных супермаркетах и ​​отдавать предпочтение сезонным товарам и местным производителям.

Также они отмечают планирование покупок заранее, ведь повышение ценников может продолжаться в ближайшие месяцы, пока не стабилизируется поставка и производство.

Так что местным жителям не остается ничего, кроме как привыкать к новым ценам и большим расходам.

