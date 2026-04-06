Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области становится доступным благодаря платформе "Допомагай", где размещены предложения от неравнодушных владельцев недвижимости.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области охватывает как частные дома в сельской местности, так и комнаты в городах, сообщает Politeka.

Каждое предложение адаптировано под потребности различных категорий людей – женщин, семей с детьми и пожилых людей, и предоставляет все базовые удобства для комфортной жизни.

К примеру, в Козловщине Котелевский район предлагают частный дом с водой, канализацией и газовым отоплением, душем и туалетом.

При отключении электроэнергии работает инвертор, есть небольшая летняя кухня, а также интернет. Хозяева ищут женщину для совместного проживания, готовую к взаимной помощи.

Село расположено всего в 17 километрах от Полтавы, есть школа, сад и магазины, а маршрутки курсируют регулярно.

Также в Заводском Лохвицком районе предлагают комнату в частном доме для женщины с ребенком. Владельцы предоставляют все условия для проживания без оплаты, в том числе горячее водоснабжение и тепло.

В Пирятине Пирятинского района доступно трехкомнатное здание для семей с детьми. В доме есть газовое отопление, а удобства расположены во дворе.

На территории есть хозяйственные здания для ведения собственного хозяйства, а проживание предоставляется без арендной платы в обмен на уход за бабушкой 87 лет. Дом расположен рядом с лесом и рекой.

Платформа "Допомагай" позволяет оперативно найти бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области. Все предложения включают в себя базовые бытовые условия и доступ к необходимым ресурсам.

Последние новости Украины:

