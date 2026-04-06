Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області стає доступним завдяки платформі "Допомагай", де розміщені пропозиції від небайдужих власників нерухомості.

Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області охоплює як приватні будинки в сільській місцевості, так і кімнати в містах, повідомляє Politeka.

Варіанти безкоштовного житла для ВПО у Полтавській області можна переглянути на платформі "Допомагай".

Кожна пропозиція адаптована під потреби різних категорій людей – жінок, сімей з дітьми та людей похилого віку, і надає всі базові зручності для комфортного життя.

До прикладу, у Козлівщині Котелевського району пропонують приватний будинок із водою, каналізацією та газовим опаленням, душем і туалетом.

У разі відключення електроенергії працює інвертор, є невелика літня кухня, а також інтернет. Господарі шукають жінку для спільного проживання, готову до взаємної допомоги.

Село розташоване всього за 17 кілометрів від Полтави, є школа, сад і магазини, а маршрутки курсують регулярно.

Також у Заводському Лохвицького району пропонують кімнату в приватному будинку для жінки з дитиною. Власники надають усі умови для проживання без оплати, зокрема гаряче водопостачання і тепло.

У Пирятині Пирятинського району доступний трикімнатний будинок для сімей з дітьми. У будинку є газове опалення, а зручності розташовані на подвір’ї.

На території є господарські будівлі для ведення власного господарства, а проживання надається без орендної плати в обмін на догляд за бабусею 87 років. Будинок розташований поруч із лісом і річкою.

Платформа "Допомагай" дозволяє оперативно знайти безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області. Усі пропозиції передбачають базові побутові умови та доступ до необхідних ресурсів.

