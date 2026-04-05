Новая система оплаты проезда во Львове предусматривает временные изменения в работе общественного транспорта по стабилизации перевозок.

Решение принял исполнительный комитет. Она будет действовать в течение одного месяца и касается безналичных расчетов. Основная цель – уменьшить финансовую нагрузку на перевозчиков без повышения стоимости билетов.

Причиной корректировки стал значительный рост цен на топливо — почти на 40% с момента последнего пересмотра тарифов. Представители отрасли предлагали поднять оплату, однако власти избрали другой подход — компенсаторные механизмы.

Среди ключевых изменений – временная отмена бесплатных пересадок. Ограничение будет действовать до 11 апреля 2026 года. Ожидается, что это позволит дополнительно привлечь около 10 млн. гривен для обеспечения стабильной работы маршрутов.

Также стоит отметить, что особое внимание уделили контролю за льготными карточками «ЛеоКарт». Для жителей других общин ужесточили проверки.

Также временно приостановили прием документов для оформления новых транспортных карт для отдельных категорий граждан, в том числе части пенсионеров и военных.

В целом новая система оплаты проезда во Львове работает в тестовом режиме с учетом временных ограничений. Жителям рекомендуют проверять условия пользования картами и планировать поездки заранее.

Кроме того, во Львовской области также сообщалось о подорожании проезда.

Поднятие тарифов стало вынужденным шагом, объясняющим ситуацией на рынке горючего. По словам перевозчиков, из-за существенного роста стоимости горючего маршруты стали убыточными.

Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.

Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.

Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.