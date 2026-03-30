Подорожчання проїзду у Львівській області стало одним із ключових рішень, які ухвалили під час засідання виконавчого комітету.

Подорожчання проїзду у Львівській області торкнулося приміського громадського транспорту Дрогобицької громади, повідомляє Politeka.

Рішення про подорожчання проїзду у Львівській області ухвалили під час чергового засідання виконкому, де розглядали також бюджетні, соціальні та господарські питання.

Підняття тарифів стало вимушеним кроком, який пояснюють ситуацією на ринку пального. За словами перевізників, через суттєве зростання вартості пального маршрути стали збитковими.

Тому вони неодноразово зверталися до влади з економічними розрахунками. У громаді тривалий час намагалися утримувати ціни без змін, однак зрештою тарифи довелося переглянути.

Під час переговорів намагалися знайти баланс між економічними потребами перевізників та можливостями мешканців. У результаті максимальне подорожчання проїзду у Львівській області погодили в межах 10-12 гривень.

Нові розцінки на приміських маршрутах виглядають таким чином. На маршруті №18 Дрогобич-Стебник квиток коштуватиме 40 грн, на №8 Дрогобич-Почаєвичі - 32 грн, на №16 Дрогобич-Нижні Гаї з окремими рейсами до с. Бійничі - 40-42-45 грн.

На маршруті №19 Дережичі-Дрогобич встановлено тариф 32 грн, а на маршруті №24 Дрогобич-Брониця - 45 грн. Також 35 грн коштуватиме квиток на маршруті №25 Дрогобич- Залужани.

А на маршруті №28 Дрогобич-Воля Якубова - він становитиме 45 грн. Крім цього, 32 грн визначено для маршрутів №6 Дрогобич-Раневичі, №13 Дрогобич-Рихтичі та №14 Дрогобич-Михайлевичі.

На маршруті №15 Дрогобич-Верхні Гаї квиток становитиме 45 грн. Для маршруту №17 Нагуєвичі-Унятичі-Лішня-Дрогобич АС 2-Нове Село-Болехівці встановлено тарифи 30, 32, 30, 32, 35, 40 грн відповідно.

