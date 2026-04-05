Нова система оплати проїзду у Львові передбачає тимчасові зміни у роботі громадського транспорту для стабілізації перевезень, передає Politeka.

Рішення ухвалив виконавчий комітет. Воно діятиме протягом одного місяця та стосується безготівкових розрахунків. Основна мета — зменшити фінансове навантаження на перевізників без підвищення вартості квитків.

Причиною коригування стало суттєве зростання цін на пальне — майже на 40% від моменту останнього перегляду тарифів. Представники галузі пропонували підняти оплату, однак влада обрала інший підхід — компенсаторні механізми.

Серед ключових змін — тимчасове скасування безкоштовних пересадок. Обмеження діятиме до 11 квітня 2026 року. Очікується, що це дозволить додатково залучити близько 10 млн гривень для забезпечення стабільної роботи маршрутів.

Також варто наголосити на тому, що окрему увагу приділили контролю за пільговими картками «ЛеоКарт». Для мешканців інших громад посилили перевірки.

Також тимчасово призупинили прийом документів для оформлення нових транспортних карток для окремих категорій громадян, зокрема частини пенсіонерів та військових.

Загалом нова система оплати проїзду у Львові наразі працює у тестовому режимі з урахуванням тимчасових обмежень. Мешканцям рекомендують перевіряти умови користування картками та планувати поїздки заздалегідь.

Крім того, у Львівській області також повідомляли про подорожчання проїзду.

Підняття тарифів стало вимушеним кроком, який пояснюють ситуацією на ринку пального. За словами перевізників, через суттєве зростання вартості пального маршрути стали збитковими.

Нагадаємо Politeka писала, Дефіцит продуктів у Львові: з популярними товарами виникли проблеми, що відбувається.

Також Politeka повідомляла, Дефіцит продуктів у Львові: що відбувається з популярними товарами.

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів у Івано-Франківській області: частина експресів не курсуватиме, "Укрзалізниця" видала деталі.