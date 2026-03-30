Подорожание проезда во Львовской области стало одним из ключевых решений, принятых во время заседания исполнительного комитета.

Подорожание проезда во Львовской области коснулось пригородного общественного транспорта Дрогобычской общины, сообщает Politeka.

Решение о подорожании проезда во Львовской области приняли во время очередного заседания исполкома, где рассматривали также бюджетные, социальные и хозяйственные вопросы.

Поднятие тарифов стало вынужденным шагом, объясняющим ситуацией на рынке горючего. По словам перевозчиков, из-за существенного роста стоимости горючего маршруты стали убыточными.

Поэтому они не раз обращались к власти с экономическими расчетами. В общине долго пытались удерживать цены без изменений, однако в конце концов тарифы пришлось пересмотреть.

В ходе переговоров пытались найти баланс между экономическими потребностями перевозчиков и возможностями жителей. В результате максимальное подорожание проезда во Львовской области согласовали в пределах 10-12 гривен.

Новые цены на пригородных маршрутах выглядят следующим образом. На маршруте №18 Дрогобыч-Стебник билет будет стоить 40 грн, №8 Дрогобыч-Почаевичи - 32 грн, №16 Дрогобыч-Нижние Рощи с отдельными рейсами в с. Бойничи – 40-42-45 грн.

На маршруте №19 Дережичи-Дрогобыч установлен тариф 32 грн, а на маршруте №24 Дрогобыч-Броница – 45 грн. Также 35 грн будет стоить билет на маршруте №25 Дрогобыч-Залужаны.

А на маршруте №28 Дрогобыч-Воля Якубова – он составит 45 грн. Кроме этого, 32 грн определены для маршрутов №6 Дрогобыч-Раневичи, №13 Дрогобыч-Рихтичи и №14 Дрогобыч-Михайлевичи.

На маршруте №15 Дрогобыч-Верхние Гаи билет будет составлять 45 грн. Для маршрута №17 Нагуевичи-Унятичи-Лешня-Дрогобыч АС 2-Новое Село-Болеховцы установлены тарифы 30, 32, 30, 32, 35, 40 грн соответственно.

