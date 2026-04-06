В Полтавской области 7 апреля будут действовать графики отключения света в связи с проведением плановых и профилактических работ.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

В Полтавской области 7 апреля будут действовать графики отключения света в связи с проведением плановых и профилактических работ на электросетях. Электричество исчезнет с 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Эти ограничения будут действовать в следующих населенных пунктах:

с.Висычи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 3, 5),

пров.Зеленый (б. 1, 2),

пров.Перемогы (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковый (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювилейна (б. 8),

пров.Ювилейный (б. 6)

с.Ганжи улицы:

пров.Дачный (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговый (б. 1),

Паїсія Велычковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Ричковый (б. 2),

Рична (б. 3, 5, 5 а),

Юбилейна (б. 12/1),

пров.Ювилейный (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

С 8 до 17 часов будут выключать электричество из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ). Свет исчезнет в пгт.Нови Санжары на следующих улицах:

Автомобилистив (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобилистив (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Коваливськый (б. 13а),

пров.Лилейный (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новый (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Памяти (б. 27),

Пушкина (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортывный (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкильный (б. 8),

пров.Шкильный (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювилейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корыцького (б. 6/1).

Последние новости Украины:

