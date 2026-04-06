У Полтавській області 7 квітня діятимуть графіки відключення світла у зв'язку з проведенням планових і профілактичних робіт.

Про це попередили кілька територіальних громад.

У Полтавській області 7 квітня діятимуть графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Електрика зникне з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Ці обмеження будуть діяти в таких населених пунктах:

с.Вісичі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 3, 5),

пров.Зелений (б. 1, 2),

пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),

Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),

Ставкова (б. 3),

пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),

пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),

Ювілейна (б. 8),

пров.Ювілейний (б. 6)

с.Ганжі вулиці:

пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),

пров.Луговий (б. 1),

Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),

пров.Річковий (б. 2),

Річна (б. 3, 5, 5 а),

Юбілейна (б. 12/1),

пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)

З 8 до 17 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Світло зникне в смт.Нові Санжари на таких вулицях:

Автомобілістів (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),

пров.Автомобілістів (б. 39),

Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),

пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),

пров.Ковалівський (б. 13а),

пров.Лілейний (б. 9),

Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),

пров.Новий (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),

Пам'яті (б. 27),

Пушкіна (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),

пров.Спортивний (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),

Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),

пров.Шкільний (б. 8),

пров.Шкільний (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),

Ювілейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),

пров.Якова Корицького (б. 6/1).

Останні новини України:

