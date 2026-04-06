Графіки відключення світла у Полтавській області на 7 квітня будуть діяти в частині населених пунктів регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька територіальних громад.
У Полтавській області 7 квітня діятимуть графіки відключення світла у зв’язку з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах. Електрика зникне з 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Ці обмеження будуть діяти в таких населених пунктах:
с.Вісичі вулиці:
- пров.Дачний (б. 1, 3, 5),
- пров.Зелений (б. 1, 2),
- пров.Перемоги (б. 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13),
- Польова (б. 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36),
- Ставкова (б. 3),
- пров.Ставковий (б. 2, 4, 8, 12, 18, 20),
- пров.Тараса Шевченка (б. 1, 3, 4),
- Ювілейна (б. 8),
- пров.Ювілейний (б. 6)
с.Ганжі вулиці:
- пров.Дачний (б. 1, 2, 4, 6, 8),
- пров.Луговий (б. 1),
- Паїсія Величковського (б. 1, 12, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 30-А, 34, 36, 40, 42, 44),
- пров.Річковий (б. 2),
- Річна (б. 3, 5, 5 а),
- Юбілейна (б. 12/1),
- пров.Ювілейний (б. 1, 3, 4, 5, 6, 8, 14)
З 8 до 17 години вимикатимуть електрику через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ). Світло зникне в смт.Нові Санжари на таких вулицях:
- Автомобілістів (б. 3/16, 4, 5/17, 6, 7, 7а, 9, 9 А, 11, 13, 15, 18),
- пров.Автомобілістів (б. 39),
- Гоголя (б. 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14),
- пров.Гоголя (б. 7, 8, 9, 15),
- пров.Ковалівський (б. 13а),
- пров.Лілейний (б. 9),
- Нова (б. 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/14, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 17б, 21А, 23),
- пров.Новий (б. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 19),
- Пам'яті (б. 27),
- Пушкіна (б. 2а, 3, 4/2, 7, 8, 10, 10а, 12),
- пров.Спортивний (б. 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 16а),
- Центральна (б. 33, 36, 40, 42, 43, 45, 47/1, 48, 49/2, 50, 51, 53/1, 53/1А, 55, 57, 57/1, 59, 61, 61А, 63, 63/1, 65/2, 67, 68, 69, 70, 71, 72/2, 73, 74, 75, 77/2, 78, 79, 81, 81А, 82, 83, 83а, 84, 86, 88, 90, 92а, 93, 95, 97, 101, 103/13),
- пров.Шкільний (б. 8),
- пров.Шкільний (б. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15),
- Ювілейна (б. 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 50),
- пров.Якова Корицького (б. 6/1).
