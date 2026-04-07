Новый график движения поездов в Одесской области вводится в апреле из-за ремонтных работ на железной дороге.

Новый график движения поездов в Одесской области предусматривает временные изменения в курсировании пригородных электричек из-за плановых работ на путях, которые повлияют на маршруты и расписание отдельных рейсов, сообщает Politeka.

Об этом информируют "Укрзализныця" и региональный филиал "Одесская железная дорога".

Речь идет об ограничении курсирования и корректировки расписания на отдельных участках, где будут продолжаться капитальные ремонты. В этот период изменения претерпевают некоторые пригородные экспрессы, а также маршруты, проходящие через другие регионы.

Новый график движения поездов в Одесской области предусматривает, что в периоды 4-8, 12-16, 20-25 апреля будет ограничено курсирование следующих пассажирских составов: №6254 Одесса-Главная – Подольск и №6274 Подольск – Помочная.

В другие даты, а именно 5-9, 13-16, 17-26 апреля, изменения коснутся сразу нескольких рейсов. Среди них экспрессы: №6273 Помочная – Подольск, №6257 Подольск – Одесса-Главная, №6270 Одесса-Застава-1 – Подольск, №6272 Подольск – Помочная, №6275 Помочная – Подольск и №6277 Подольск – Одесса-Главная.

Кроме того, корректировка расписания коснется и маршрутов за пределами нашего региона. В Кировоградской и Черкасской областях с 3 по 10 апреля меняется время отправления №6503 Знаменка – Мироновка, который будет отправляться в 09:05 вместо 08:33.

Также №6505 Знаменка – Им. Т.Г. Шевченко будет курсировать с отправлением в 13:50 и прибытием в 16:20 вместо предварительного расписания.

Отдельные изменения запланированы и на 8 и 10 апреля. В эти дни №6002 Знаменка - Пятихатки-Пассажирская будет отправляться в 07:30 и прибывать в 10:34.

Пассажирам советуют внимательно следить за обновлениями и проверять новый график движения поездов в Одесской области перед поездкой. Сделать это можно на официальном сайте "Укрзализныци", где регулярно публикуют изменения.

