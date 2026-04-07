Новий графік руху поїздів в Одеській області запроваджують у квітні через ремонтні роботи на залізниці.

Новий графік руху поїздів в Одеській області передбачає тимчасові зміни у курсування приміських електричок через планові роботи на коліях, які вплинуть на маршрути та розклад окремих рейсів, повідомляє Politeka.

Про це інформують "Укрзалізниця" та регіональна філія "Одеська залізниця".

Йдеться про обмеження курсування та коригування розкладу на окремих ділянках, де триватимуть капітальні ремонти. У цей період змін зазнають деякі приміські експреси, а також маршрути, що проходять через інші регіони.

Новий графік руху поїздів в Одеській області передбачає, що у періоди 4-8, 12-16, 20-25 квітня буде обмежено курсування таких пасажирських складів: №6254 Одеса-Головна – Подільськ та №6274 Подільськ – Помічна.

В інші дати, а саме 5-9, 13-16, 17-26 квітня, зміни торкнуться одразу кількох рейсів. Серед них експреси: №6273 Помічна – Подільськ, №6257 Подільськ – Одеса-Головна, №6270 Одеса-Застава-1 – Подільськ, №6272 Подільськ – Помічна, №6275 Помічна – Подільськ і №6277 Подільськ – Одеса-Головна.

Крім того, коригування розкладу зачепить і маршрути за межами нашого регіону. На Кіровоградщині та Черкащині із 3 по 10 квітня змінюється час відправлення №6503 Знам’янка – Миронівка, який вирушатиме о 09:05 замість 08:33.

Також №6505 Знам’янка – Ім. Т.Г. Шевченка курсуватиме з відправленням о 13:50 та прибуттям о 16:20 замість попереднього розкладу.

Окремі зміни заплановані і на 8 та 10 квітня. У ці дні №6002 Знам’янка – П’ятихатки-Пасажирська відправлятиметься о 07:30 та прибуватиме о 10:34.

Пасажирам радять уважно стежити за оновленнями та перевіряти новий графік руху похздів в Одеській області перед поїздкою. Зробити це можна на офіційному сайті "Укрзалізниці", де регулярно публікують зміни.

