У Пенсійному фонді пояснюють, що право на доплату в Харківській області мають деякі пенсіонери.

В Харківській області частина пенсіонерів має право на додаткову доплату до пенсії, проте не всі можуть отримати гроші, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні ПФУ.

За певних умов така щомісячна надбавка може перевищувати 500 гривень. Вона залежить від кількості років страхового стажу понад встановлену норму, тобто нараховується за додатковий період трудової діяльності.

У Пенсійному фонді пояснюють, що право на цю доплату в Харківській області мають громадяни, чий стаж перевищує мінімальні вимоги для виходу на пенсію. У 2026 році вони становлять 33 роки для виходу у 60, 23 роки — у 63 та 15 років — у 65. Саме після перевищення цих показників починається нарахування додаткових коштів.

Важливу роль також відіграє дата призначення пенсії. Якщо її було оформлено до жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад 25 років для чоловіків і 20 для жінок. Якщо ж пенсію призначено пізніше, то межа становить понад 35 років для чоловіків і 30 для жінок. Саме ці показники використовуються під час розрахунку доплати.

Механізм нарахування є єдиним: за кожен рік понад норму до основного розміру пенсії додається 1 відсоток. Водночас існує обмеження — ця доплата не може перевищувати 1 відсоток від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Станом на 2026 рік прожитковий мінімум становить 2595 гривень, тому максимальна надбавка за один додатковий рік дорівнює 25,95 гривні. Відповідно, за наявності близько 20 років понаднормового стажу загальна щомісячна доплата може перевищувати 500 гривень.

Окремо варто врахувати ситуацію працюючих пенсіонерів. Для них перерахунок із урахуванням актуального прожиткового мінімуму зазвичай повною мірою застосовується після завершення трудової діяльності, тому остаточний розмір надбавки може змінитися вже після звільнення.

