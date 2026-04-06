Подорожание проезда в Ровенской области объясняют необходимостью поддержки регулярного движения и избегания отмены рейсов.

Подорожание проезда в Ровенской области вступило в силу с 20 марта и касается пригородных и междугородных маршрутов, сообщает Politeka.

Рост тарифов связывается с подорожанием горючего и увеличением затрат на эксплуатацию транспорта.

По словам начальника областного управления инфраструктуры и промышленности Федора Мисюры, за последние две недели бензин и дизель подорожали примерно на 25 гривен за литр. Поэтому некоторые рейсы стали экономически невыгодными для перевозчиков, что и привело к пересмотру тарифов.

Новая цена проезда установлена ​​на уровне 2,80 грн. за километр, тогда как раньше тариф составлял 2,25 грн. Повышения внедряют постепенно по всем направлениям области, чтобы сохранить стабильность перевозок и не допустить остановки рейсов.

В ведомстве отмечают, что без изменения стоимости поездок некоторые маршруты могли бы прекратить работу, что усложнило бы сообщение между населенными пунктами.

Перевозчики рекомендуют пассажирам учитывать новые тарифы при планировании поездок и проверять актуальную информацию на остановках или на сайтах компаний.

Кроме того, в Ровенской области повышение цен коснулось и коммунальных услуг.

Жителям рекомендуют заранее планировать расходы и учитывать изменения в тарифах, чтобы смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области для семейного бюджета.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Ровенской области — вынужденный шаг, необходимый для стабильной работы системы водоснабжения и поддержки инфраструктуры.

Последние новости Украины:

