Подорожчання проїзду в Рівненській області набрало чинності з 20 березня та стосується приміських і міжміських маршрутів, повідомляє Politeka.

Зростання тарифів пов’язують із подорожчанням пального та збільшенням витрат на експлуатацію транспорту.

За словами начальника обласного управління інфраструктури та промисловості Федір Мисюра, за останні два тижні бензин і дизель подорожчали приблизно на 25 гривень за літр. Через це деякі рейси стали економічно невигідними для перевізників, що й призвело до перегляду тарифів.

Нова ціна проїзду встановлена на рівні 2,80 грн за кілометр, тоді як раніше тариф складав 2,25 грн. Підвищення впроваджують поступово на всіх напрямках області, аби зберегти стабільність перевезень і не допустити зупинки рейсів.

У відомстві зазначають, що без зміни вартості поїздок деякі маршрути могли б припинити роботу, що ускладнило б сполучення між населеними пунктами.

Перевізники радять пасажирам враховувати нові тарифи при плануванні поїздок і перевіряти актуальну інформацію на зупинках або на сайтах компаній.

Таким чином, подорожчання проїзду в Рівненській області пояснюють необхідністю підтримки регулярного руху та уникнення скасування рейсів, що дозволяє забезпечити надійне транспортне сполучення для мешканців.

Крім того, в Рівненській області підвищення цін торкнулося й комунальних послуг.

Мешканцям рекомендують планувати витрати заздалегідь і враховувати зміни у тарифах, щоб пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області для сімейного бюджету.

Експерти наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області — вимушений крок, необхідний для стабільної роботи системи водопостачання та підтримки інфраструктури.

