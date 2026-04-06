График отключения газа с 7 по 9 апреля в Ровенской области был обнародован для местных жителей, чтобы они были готовы к неудобствам в быту.

График отключения газа с 7 по 9 апреля в Ровенской области предусматривает временные прекращения газоснабжения в разных населенных пунктах из-за технического обслуживания и ремонтных работ, сообщает Politeka.

Как говорится на официальном сайте местного филиала ООО "Газораспределительные сети Украины", график отключения газа с 7 по 9 апреля в Ровенской области касается ряда населенных пунктов.

Так, в селе Великий Житин 7 апреля с 9.30. голубого топлива не будет в домах по улице Шевченко, 29 А, 31, 33, 35, 37, 39, 39 А, 40, 47, 49, 51, 52, 54 и 56.

В то же время, в Березном 7 апреля временно ограничат газораспределение на улице Героев Украины, 4/а.

На следующий день, 8 апреля, специалисты местного филиала "Газсетей" проведут работы в Костополе на улицах Уютная, 10, 12, 21 и Л. Лукьянчука, 1.

В Березном без голубого топлива будет дом на улице Героев Украины, 3. Также 7 и 8 апреля ограничения будут касаться поселка Гоща.

Там с 8.00. будет временно отсутствовать газоснабжение для 1616 потребителей и 15 коммунально-бытовых объектов из-за ремонта газопровода. В Сарнах 6 и 7 апреля газоснабжение не будет на улицах Степана Бандеры, 7 и Ярослава Мудрого, 5.

График отключения газа с 7 по 9 апреля в Ровенской области также предусматривает, что 9 апреля ремонтные работы коснутся домов в Березном по улице Героев Украины, 24/а, а в Сарнах временное прекращение газоснабжения произойдет на улице Ярослава Мудрого, 2 и 4.

Все работы проводятся в целях безопасного и стабильного газоснабжения, а возобновление подачи происходит сразу после завершения работ и при условии доступа к газовым приборам в каждой квартире.

