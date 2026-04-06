Графік відключення газу з 7 по 9 квітня у Рівненській області оприлюднили для місцевих жителів, щоб вони були готові до незручностей в побуті.

Графік відключення газу з 7 по 9 квітня у Рівненській області передбачає тимчасові припинення газопостачання у різних населених пунктах через технічне обслуговування та ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Як йдеться на офіційному сайті місцевої філії ТОВ "газорозподільні мережі України", графік відключення газу з 7 по 9 квітня у Рівненській області стосується низки населених пунктів.

Так, у селі Великий Житин 7 квітня з 9.30 год. блакитного палива не буде у будинках на вулиці Шевченка, 29 А, 31, 33, 35, 37, 39, 39 А, 40, 47, 49, 51, 52, 54 та 56.

Одночасно з цим, у Березному 7 квітня тимчасово обмежать газорозподіл на вулиці Героїв України, 4/а.

Наступного дня, 8 квітня, фахівці місцевої філії "Газмереж" проведуть роботи у Костополі на вулицях Затишна, 10, 12, 21 та Л. Лук’янчука, 1.

У Березному без блакитного палива буде будинок на вулиці Героїв України, 3. Також 7 та 8 квітня обмеження стосуватимуться селища Гоща.

Там з 8.00 год. буде тимчасово відсутнє газопостачання для 1616 споживачів та 15 комунально-побутових об’єктів через ремонт газопроводу. У Сарнах 6 і 7 квітня газопостачання не буде на вулицях Степана Бандери, 7 та Ярослава Мудрого, 5.

Графік відключення газу з 7 по 9 квітня у Рівненській області також передбачає, що 9 квітня ремонтні роботи зачеплять будинки у Березному на вулиці Героїв України, 24/а, а у Сарнах тимчасове припинення газопостачання відбудеться на вулиці Ярослава Мудрого, 2 та 4.

Усі роботи проводяться з метою безпечного та стабільного газопостачання, а відновлення подачі відбувається відразу після завершення робіт та за умови доступу до газових приладів у кожній квартирі.

