Новая система оплаты проезда во Львове временно ограничила некоторые функции безналичных расчетов, сообщает Politeka.
Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о введении временной новой системы оплаты за проезд во Львове на один месяц.
Все это для того чтобы поддержать стабильное финансовое состояние перевозчиков и не повышать цену билета для пассажиров.
Основным фактором для таких изменений явился стремительный рост стоимости горючего, который с момента последнего пересмотра тарифов подорожал почти на 40 процентов.
Среди важнейших нововведений – временная отмена бесплатных пересадок в транспорте с 11 марта по 11 апреля 2026 года.
По расчетам это даст транспортным предприятиям дополнительно около 10 млн грн, которые планируют направить на закупку горючего и обеспечение стабильной работы автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах.
Кроме того, в рамках новой системы оплаты проезда во Львове усилен контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» нерезидентами Львовской МТГ, что позволяет избежать злоупотреблений и экономить средства городского бюджета.
Также изменения коснулись урегулирования льгот для ОТГ. Общества имели время до 16 марта для заключения договоров о компенсации проезда своих жителей, а в случае отсутствия сделок карточки таких пассажиров деактивировали.
Кроме того, на месяц приостановлено оформление карт для пенсионеров, получающих выплаты из-за потери кормильца, и военных пенсионеров по выслуге лет.
Эти меры помогут сохранить финансовую устойчивость перевозчиков и обеспечить своевременную работу транспорта в облцентре.
Последние новости Украины:
