Новая система оплаты проезда во Львове предусматривает временные изменения в работе общественного транспорта, которые повлияли на способ расчета билетов.

Новая система оплаты проезда во Львове временно ограничила некоторые функции безналичных расчетов, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет Львовского городского совета принял решение о введении временной новой системы оплаты за проезд во Львове на один месяц.

Все это для того чтобы поддержать стабильное финансовое состояние перевозчиков и не повышать цену билета для пассажиров.

Основным фактором для таких изменений явился стремительный рост стоимости горючего, который с момента последнего пересмотра тарифов подорожал почти на 40 процентов.

Среди важнейших нововведений – временная отмена бесплатных пересадок в транспорте с 11 марта по 11 апреля 2026 года.

По расчетам это даст транспортным предприятиям дополнительно около 10 млн грн, которые планируют направить на закупку горючего и обеспечение стабильной работы автобусов, трамваев и троллейбусов на маршрутах.

Кроме того, в рамках новой системы оплаты проезда во Львове усилен контроль за использованием льготных карт «ЛеоКарт» нерезидентами Львовской МТГ, что позволяет избежать злоупотреблений и экономить средства городского бюджета.

Также изменения коснулись урегулирования льгот для ОТГ. Общества имели время до 16 марта для заключения договоров о компенсации проезда своих жителей, а в случае отсутствия сделок карточки таких пассажиров деактивировали.

Кроме того, на месяц приостановлено оформление карт для пенсионеров, получающих выплаты из-за потери кормильца, и военных пенсионеров по выслуге лет.

Эти меры помогут сохранить финансовую устойчивость перевозчиков и обеспечить своевременную работу транспорта в облцентре.

