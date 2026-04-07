Нова система оплати проїзду у Львові передбачає тимчасові зміни в роботі громадського транспорту, які вплинули на спосіб розрахунку за квитки.

Нова система оплати проїзду у Львові тимчасово обмежила деякі функції безготівкових розрахунків, повідомляє Politeka.

Виконавчий комітет Львівської міської ради ухвалив рішення про введення тимчасової нової системи оплати за проїзд у Львові терміном на один місяць.

Все це для того, аби підтримати стабільний фінансовий стан перевізників і не підвищувати ціну квитка для пасажирів.

Основним фактором для таких змін стало стрімке зростання вартості пального, яке з моменту останнього перегляду тарифів здорожчало майже на 40 відсотків.

Серед найважливіших нововведень - тимчасове скасування безкоштовних пересадок у транспорті з 11 березня по 11 квітня 2026 року.

За розрахунками, це дасть транспортним підприємствам додатково близько 10 млн грн, які планують спрямувати на закупівлю пального та забезпечення стабільної роботи автобусів, трамваїв і тролейбусів на маршрутах.

Крім того, у рамках нової системи оплати проїзду у Львові посилено контроль за використанням пільгових карток «ЛеоКарт» нерезидентами Львівської МТГ, що дозволяє уникнути зловживань і економити кошти міського бюджету.

Також зміни торкнулися врегулювання пільг для ОТГ. Громади мали час до 16 березня для укладення договорів про компенсацію проїзду своїх мешканців, а в разі відсутності угод картки таких пасажирів деактивували.

Крім того, на місяць призупинено оформлення карток для пенсіонерів, які отримують виплати через втрату годувальника, та військових пенсіонерів за вислугою років.

Ці заходи допоможуть зберегти фінансову стабільність перевізників та забезпечити своєчасну роботу транспорту у облцентрі.

