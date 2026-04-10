Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется или не только денежными средствами.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области включает несколько ключевых направлений поддержки, сообщает Politeka.

Инициатива реализуется с участием БФ «Каритас» и направлена ​​на облегчение жизни людей, оказавшихся в сложных обстоятельствах из-за войны и социальных вызовов.

Один из главных проектов предусматривает помощь жителям Харькова и Изюма, чье жилье получило повреждения, но осталось пригодным для проживания. В рамках программы "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине IV" оказывают поддержку в виде малых и средних ремонтов: восстанавливают кровлю, стены, потолки, двери и окна.

Получить помощь могут люди 60 лет, инвалиды, тяжелобольные, одинокие родители, опекуны, многодетные семьи, беременные женщины и матери с маленькими детьми. Поддержка предоставляется либо денежными средствами на ремонт, либо организацией работ подрядчиками.

Еще одним важным направлением является уход за людьми, нуждающимися в посторонней помощи. Специалисты посещают подопечных на дому, помогают с повседневными делами и контролируют состояние здоровья.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области финансируется при поддержке Анастасии Школьник и Джима Кингама через фонд КНЭБА. Комплексные мероприятия позволяют пожилым людям и другим уязвимым категориям оставаться в привычной среде и получать необходимую социальную поддержку.

Такие программы способствуют социальной стабильности и повышают качество жизни пожилых людей в регионе.

Благодаря этому пенсионеры получают не только материальную помощь, но и чувство поддержки и безопасности в повседневной жизни.

Последние новости Украины:

