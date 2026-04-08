Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области продолжает оказываться сразу по нескольким направлениям, объединяя усилия волонтерских организаций и городских властей, сообщает Politeka.
Одним из самых заметных примеров является деятельность Благотворительного Фонда "Гостиная хата" , которая работает на улице Водопроводная, 13. Здесь ежедневно с 12:30 организуют раздачу горячих обедов, чая и свежего хлеба для пожилых людей. Такая поддержка становится настоящим спасательным кругом для многих пенсионеров.
Получить помощь можно без сложных процедур: достаточно иметь при себе паспорт и ИНН. Организаторы отмечают, что процесс выдачи налажен так, чтобы избежать скоплений людей и долгих ожиданий.
Кроме того, помощь для пенсионеров в Одессе предоставляется через Гуманитарный волонтерский центр на улице Ришельевская, 18. Здесь жители могут получать продуктовые наборы и одежду, которые выдают с определенной периодичностью. Такой формат позволяет поддерживать людей не только горячими блюдами, но и базовыми вещами для повседневной жизни.
Свою работу также активно продолжает БФ "Женщины Рядом" , делающий акцент на адресной заботе. Волонтеры доставляют наборы непосредственно домой тем, кто по состоянию здоровья или другим обстоятельствам не может самостоятельно посетить пункты выдачи. Это существенно облегчает жизнь маломобильным гражданам и позволяет охватить большее количество людей, нуждающихся в поддержке.
Важной составляющей остается и государственная поддержка. Городские власти через Департамент труда и социальной политики обеспечивают пожилых людей с низкими доходами дополнительными возможностями. Среди них есть субсидии на оплату коммунальных услуг в размере до 50% и бесплатные обеды в территориальных центрах социального обслуживания.
Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одесской области обеспечивает не только базовые потребности, но и помогает людям ощущать сопротивление и уверенность в повседневной жизни.
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: при каких условиях можно рассчитывать на поддержку.
Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области: подробности изменения стоимости.
Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Одесской области: на что могут рассчитывать украинцы в марте.