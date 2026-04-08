Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області продовжує надаватися одразу за кількома напрямами, об’єднуючи зусилля волонтерських організацій та міської влади, повідомляє Politeka.

Одним із найпомітніших прикладів є діяльність Благодійного Фонду "Гостинна хата", що працює на вулиці Водопровідна, 13. Тут щодня з 12:30 організовують роздачу гарячих обідів, чаю та свіжого хліба для людей похилого віку. Така підтримка стає справжнім рятувальним колом для багатьох пенсіонерів.

Отримати допомогу можна без складних процедур: достатньо мати при собі паспорт та ІПН. Організатори наголошують, що процес видачі налагоджений так, щоб уникати скупчень людей та довгих очікувань.

Окрім цього, допомога для пенсіонерів в Одесі надається через Гуманітарний волонтерський центр на вулиці Рішельєвська, 18. Тут мешканці можуть отримувати продуктові набори та одяг, які видають із певною періодичністю. Такий формат дозволяє підтримувати людей не лише гарячими стравами, а й базовими речами для повсякденного життя.

Свою роботу також активно продовжує БФ "Жінки Поруч", який робить акцент на адресній турботі. Волонтери доставляють набори безпосередньо додому тим, хто через стан здоров’я або інші обставини не може самостійно відвідати пункти видачі. Це суттєво полегшує життя маломобільним громадянам та дозволяє охопити більшу кількість людей, які потребують підтримки.

Важливою складовою залишається і державна підтримка. Міська влада через Департамент праці та соціальної політики забезпечує літніх людей із низькими доходами додатковими можливостями. Серед них є субсидії на оплату комунальних послуг у розмірі до 50% та безплатні обіди в територіальних центрах соціального обслуговування.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Одеській області забезпечує не лише базові потреби, а й допомагає людям відчувати опору та впевненість у повсякденному житті.

Джерело

Останні новини України:

