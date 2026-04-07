Дефицит продуктов в Харькове усугубляется из-за нехватки основных круп и фруктов на местном рынке, передает Politeka.

Эксперты предупреждают, что часть потребностей потребителей останется неудовлетворенной новым урожаем, а цены могут расти.

Гречка становится особенно проблемным товаром. Урожай 2025 составил лишь 70,8 тысячи тонн, тогда как обычное годовое потребление украинцев достигает 100-110 тысяч тонн. По оценке Светланы Черемисиной из Института аграрной экономики, дефицит крупы оценивается в 30-35 тысяч тонн. Частично его компенсируют переходные остатки, но недостаток будет оставаться ощутимым до нового сезона 2026 года.

Импорт гречки в Украину сокращается за последние годы. Если в 2019 году ввозили 14,4 тысяч тонн, то в 2024-м показатель упал до почти нуля – 0,04 тысяч тонн. Основными поставщиками остаются Казахстан и страны ЕС, в том числе Польша, Литва, Латвия и Эстония. Некоторые аналитики отмечают, что часть продукции под видом казахской может поступать из России.

На рынке фруктов тоже наблюдается дефицит. Особенно ощутимо недостаток яблок, сообщает Виталий Нигалатий, директор ООО "Молодежный аграрный союз". Причины – несоблюдение сроков сбора и отсутствие специальных препаратов для отсрочки созревания. Это сокращает количество хранимых в надлежащих условиях товарных плодов и создает основания для дальнейшего повышения цен.

На фоне глобальной ситуации, Украина остается третьей в мире по объемам производства гречки после России и Китая, но собственный урожай покрывает лишь часть потребностей. Эксперты призывают потребителей планировать закупки и отслеживать цены в разных сетях.

Таким образом, дефицит продуктов в Харькове в ближайшие месяцы может сохраняться, а рынок гречихи и фруктов будет особенно чувствительным к колебаниям поставок и урожая.

