Дефіцит продуктів у Харкові посилюється через нестачу основних круп і фруктів на місцевому ринку, передає Politeka.

Експерти попереджають, що частина потреб споживачів залишиться незадоволеною до нового врожаю, а ціни можуть зростати.

Гречка стає особливо проблемним товаром. Урожай 2025 року становив лише 70,8 тисячі тонн, тоді як звичайне річне споживання українців сягає 100–110 тисяч тонн. За оцінкою Світлани Черемісіної з Інституту аграрної економіки, дефіцит крупи оцінюють у 30–35 тисяч тонн. Частково його компенсують перехідні залишки, але нестача залишатиметься відчутною до нового сезону 2026 року.

Імпорт гречки до України скорочується протягом останніх років. Якщо у 2019 році ввозили 14,4 тисячі тонн, то 2024-го показник впав до майже нуля – 0,04 тисячі тонн. Основними постачальниками залишаються Казахстан і країни ЄС, серед яких Польща, Литва, Латвія та Естонія. Деякі аналітики зауважують, що частина продукції під виглядом казахської може надходити з Росії.

На ринку фруктів теж спостерігається дефіцит. Особливо відчутно нестачу яблук, повідомляє Віталій Нігалатій, директор ТОВ "Молодіжна аграрна спілка". Причини – недотримання термінів збору та відсутність спеціальних препаратів для відтермінування дозрівання. Це скорочує кількість товарних плодів, що зберігаються у належних умовах, і створює підстави для подальшого підвищення цін.

На тлі глобальної ситуації Україна залишається третьою у світі за обсягами виробництва гречки після Росії та Китаю, але власний урожай покриває лише частину потреб. Експерти закликають споживачів планувати закупівлі та відстежувати ціни у різних мережах.

Таким чином, дефіцит продуктів у Харкові у найближчі місяці може зберігатися, а ринок гречки та фруктів залишатиметься особливо чутливим до коливань поставок і врожаю.

Джерело: 24 канал, Главред

Останні новини України:

