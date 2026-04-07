Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля продлятся в некоторых населенных пунктах, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях, а также выполнением капитального ремонта в рамках годовой программы оператора системы распределения.

Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 8:00 до 17:00. В этот период электроснабжение временно будет отсутствовать в ряде населенных пунктов области:

Пасичне улицы:

  • пров. Ликарняный — 4
  • Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34
  • Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14
  • Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

Нови Санжары улица:

  • Шевченка - 20/15, 20/15-В

С 8:00 до 17:00 выключат электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

село Баливка улицы:

  • Балив чотырьох братив — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48
  • Лисовый — 2, 4, 14
  • Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
  • Мыру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15
  • Ричковый — 1/5, 3, 5, 9, 11
  • Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13
  • Тараса Шевченка — 7
  • Ювилейна — 6

село Висычи улицы:

  • Дачный — 1, 3, 5
  • Зеленый — 1, 2
  • Перемогы — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13
  • Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36
  • Ставкова — 3
  • Ставковый — 2, 4, 8, 12, 18, 20
  • Тараса Шевченка — 1, 3, 4
  • Ювилейна — 8
  • Ювилейный — 6

село Кунцеве улицы:

  • Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),
  • Ставкова (б. 8).

