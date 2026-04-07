Графики отключения света в Полтавской области связаны с проведением плановых и профилактических работ.

Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля продлятся в некоторых населенных пунктах.

Об этом предупредили несколько территориальных общин.

Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях, а также выполнением капитального ремонта в рамках годовой программы оператора системы распределения.

Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 8:00 до 17:00. В этот период электроснабжение временно будет отсутствовать в ряде населенных пунктов области:

Пасичне улицы:

пров. Ликарняный — 4

Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

Нови Санжары улица:

Шевченка - 20/15, 20/15-В

С 8:00 до 17:00 выключат электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:

село Баливка улицы:

Балив чотырьох братив — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48

Лисовый — 2, 4, 14

Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Мыру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15

Ричковый — 1/5, 3, 5, 9, 11

Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13

Тараса Шевченка — 7

Ювилейна — 6

село Висычи улицы:

Дачный — 1, 3, 5

Зеленый — 1, 2

Перемогы — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36

Ставкова — 3

Ставковый — 2, 4, 8, 12, 18, 20

Тараса Шевченка — 1, 3, 4

Ювилейна — 8

Ювилейный — 6

село Кунцеве улицы:

Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),

Ставкова (б. 8).

