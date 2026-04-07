Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля продлятся в некоторых населенных пунктах, сообщает Politeka.net.
Об этом предупредили несколько территориальных общин.
Графики отключения света в Полтавской области на 8 апреля связаны с проведением плановых и профилактических работ на электросетях, а также выполнением капитального ремонта в рамках годовой программы оператора системы распределения.
Обесточение будет продолжаться ориентировочно с 8:00 до 17:00. В этот период электроснабжение временно будет отсутствовать в ряде населенных пунктов области:
Пасичне улицы:
- пров. Ликарняный — 4
- Молодижна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34
- Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14
- Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9
Нови Санжары улица:
- Шевченка - 20/15, 20/15-В
С 8:00 до 17:00 выключат электричество из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР. Ограничения касаются следующих населенных пунктов:
село Баливка улицы:
- Балив чотырьох братив — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48
- Лисовый — 2, 4, 14
- Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- Мыру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15
- Ричковый — 1/5, 3, 5, 9, 11
- Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13
- Тараса Шевченка — 7
- Ювилейна — 6
село Висычи улицы:
- Дачный — 1, 3, 5
- Зеленый — 1, 2
- Перемогы — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13
- Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36
- Ставкова — 3
- Ставковый — 2, 4, 8, 12, 18, 20
- Тараса Шевченка — 1, 3, 4
- Ювилейна — 8
- Ювилейный — 6
село Кунцеве улицы:
- Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),
- Ставкова (б. 8).
