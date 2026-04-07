Про це попередили кілька територіальних громад.

Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах, а також виконанням капітального ремонту в межах річної програми оператора системи розподілу.

Знеструмлення триватимуть орієнтовно з 8:00 до 17:00. У цей період електропостачання тимчасово буде відсутнє в низці населених пунктів області:

Пасічне вулиці:

пров. Лікарняний — 4

Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34

Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14

Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9

Нові Санжари вулиця:

Шевченка — 20/15, 20/15-В

З 8:00 до 17:00 вимкнуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження стосуються таких населених пунктів:

село Балівка вулиці:

Балів чотирьох братів — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48

Лісовий — 2, 4, 14

Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Миру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15

Річковий — 1/5, 3, 5, 9, 11

Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13

Тараса Шевченка — 7

Ювілейна — 6

село Вісичі вулиці:

Дачний — 1, 3, 5

Зелений — 1, 2

Перемоги — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13

Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36

Ставкова — 3

Ставковий — 2, 4, 8, 12, 18, 20

Тараса Шевченка — 1, 3, 4

Ювілейна — 8

Ювілейний — 6

село Кунцеве вулиці:

Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),

Ставкова (б. 8).

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.