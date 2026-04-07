Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 квітня триватимуть в деяких населених пунктах, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили кілька територіальних громад.
Графіки відключення світла у Полтавській області на 8 квітня пов’язані з проведенням планових і профілактичних робіт на електромережах, а також виконанням капітального ремонту в межах річної програми оператора системи розподілу.
Знеструмлення триватимуть орієнтовно з 8:00 до 17:00. У цей період електропостачання тимчасово буде відсутнє в низці населених пунктів області:
Пасічне вулиці:
- пров. Лікарняний — 4
- Молодіжна — 2, 4, 6, 7, 9, 14, 18, 20, 26, 28, 32, 34
- Ставкова — 5, 6, 10, 12, 14
- Шевченка — 2, 4, 5, 6, 8, 9
Нові Санжари вулиця:
- Шевченка — 20/15, 20/15-В
З 8:00 до 17:00 вимкнуть електрику через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР. Обмеження стосуються таких населених пунктів:
село Балівка вулиці:
- Балів чотирьох братів — 1, 2, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 22, 28, 29, 34, 36, 40, 42, 44, 48
- Лісовий — 2, 4, 14
- Лугова — 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13
- Миру — 1/1, 2, 6, 8, 11/1, 15
- Річковий — 1/5, 3, 5, 9, 11
- Соснова — 4, 8, 9, 10/3, 13
- Тараса Шевченка — 7
- Ювілейна — 6
село Вісичі вулиці:
- Дачний — 1, 3, 5
- Зелений — 1, 2
- Перемоги — 1, 3, 4, 6, 9, 12, 13
- Польова — 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16А, 17/14, 19/8, 19/9, 20, 21/11, 22/2, 23, 24, 25, 28, 30, 30-а, 32, 36
- Ставкова — 3
- Ставковий — 2, 4, 8, 12, 18, 20
- Тараса Шевченка — 1, 3, 4
- Ювілейна — 8
- Ювілейний — 6
село Кунцеве вулиці:
- Зелена (б. 4, 5, 6, 7, 15),
- Ставкова (б. 8).
