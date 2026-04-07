Графики отключения света в Кировоградской области на 8 апреля продлятся в связи с проведением важных работ в части региона.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

8 апреля в Кировоградской области запланированы графики отключения света, которые затронут ряд населенных пунктов и значительное количество адресов. Жителям советуют заранее ознакомиться с перечнем улиц и домов, где возможны временные обесточивания, чтобы лучше спланировать свой день.

С 08:00–17:00 часов будут выключать свет в населенном пункте Калынивка. Обесточивание охватят следующие улицы:

Кильцева — 1, 1А, 4-6, 8-9, 11, 13, 14А, 14Б, 16, 19-20, 23-24, 26-28, 30-31, 34, 38, 42

Ингульська — 148, 156, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 182, 184, 186, 189а, 190, 190А, 191-192, 194, 215, 215А, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 235, 237, 239, 241, 243, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 271, 273, 275, 278, 278А, 280

Цыганська — 1-2, 2А, 3-8, 11

Степова — 23В, 25Б, 27А, 29, 37, 50, 52, 52А, 52Б, 52В, 68

Шкильна — 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 135А, 137-139, 141, 145, 147, 149, 151, 138

С 09:00-17:00 часы будут выключать электричество в селе Гаивка. Ограничения охватят следующие улицы:

Буланивка — 1-7

Академика Доленка — 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 78, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 135

С 09:00–17:00 часов вводятся долгосрочные отключения в селе Олено-Косогоривка на следующих улицах:

Мыру — 2, 5-7, 10, 12, 14, 15а

Мыру пров. — 2, 21, 23, 25-26, 28-29, 31

Степова — 1-2, 9-11, 12, 15, 23

Турыстычна — 2-5, 6, 9, 11-12, 14, 16-17, 18-19, 22, 24, 26

Л.Украинкы — 1-6, 9-12, 14

Ивана Франка — 4-5, 7, 9, 11-12, 15-17, 19, 21, 24, 26, 32, 36

Гоголя — 1, 3-4, 4А, 6-11, 13, 15, 18, 20-21, 21А, 22-26, 28, 30, 32, 35-36, 39, 42, 44, 46, 48, 54

С 09:00–17:00 в населенном пункте Мыколаивка будут продолжаться отключения электричества в домах по адресам:

Майстерюка Р. — 1, 3, 7, 9-16, 28, 28А, 29-34, 36-40, 42-43, 45-47, 49-51, 53, 56Б, 57, 59, 61-63, 66, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 92

Мыру — 1-5, 7-14, 16, 18, 22

Степова — 2, 4, 6, 8, 14, 16

Шевченка — 3-4, 8-12, 14-19, 21-23, 25, 27-29, 30, 31-34, 36, 42, 43-46, 48-49, 51-54, 57-66, 66а, 67-68, 69А, 74а, 75-76, 78, 80, 82, 86, 88а

Надии Тарковськои — 1-3, 5-6, 8, 10-12, 14, 16, 18.

