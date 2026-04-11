В Запорожье в начале 2026 года доступно бесплатное жилье для ВПЛ, которое предусматривает более тысячи мест во временных заведениях для переселенцев, передает Politeka.

Об этом сообщают местные службы.

Проживание организовано в модульных городках, общежитиях, благотворительных пространствах и шелтерах предприятия «Запорожремсервис». Каждый переселенец может выбирать вариант в зависимости от размера семьи и продолжительности пребывания. Некоторые помещения рассчитаны на краткосрочное пребывание, другие – на более длительный срок.

Уточнить наличие свободных мест можно в департаменте социальной защиты Запорожской ОГА. Специалисты консультируют о правилах поселения, необходимых документах и ​​условиях проживания. Контакты для справок: 061-764-42-65 или горячая линия транзитного центра – 0-800-331-630. Дополнительную информацию предоставляет координатор Ассоциации шелтеров Николай Городенский.

Для оформления жилья переселенцам необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, справку ВПЛ и документы членов семьи. При наличии льгот прилагаются соответствующие подтверждения. По прибытии заключается соглашение сроком шесть месяцев с возможностью продления. Подать документы можно в течение 30 дней после заселения.

Для удобства доступна цифровая регистрация через сервис Дія, что сокращает время ожидания и упрощает процедуру оформления. Все помещения, где предоставляют бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье, оснащены базовыми условиями для комфортного пребывания.

Местные службы отмечают постоянное обновление информации. Перед заселением рекомендуется уточнять наличие мест и выбирать наиболее удобную локацию, чтобы получить поддержку быстро и без дополнительных трудностей.

Для нуждающихся в долгосрочном проживании предусмотрены дополнительные программы социальной поддержки, включая предоставление бытовой техники, вспомогательных услуг и консультаций. Такие инициативы помогают переселенцам адаптироваться и обеспечивают безопасное проживание в городе.

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Запорожье: где в городе можно получить помощь.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Запорожье: кто может рассчитывать на участие в программе.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области: какие расценки теперь будут действовать.