У Запоріжжі на початку 2026 року доступне безкоштовне житло для ВПО, яке передбачає більше тисячі місць у тимчасових закладах для переселенців, передає Politeka.

Про це повідомляють місцеві служби.

Проживання організовано у модульних містечках, гуртожитках, благодійних просторах та шелтерах підприємства «Запоріжремсервіс». Кожен переселенець може обирати варіант залежно від розміру сім’ї та тривалості перебування. Деякі приміщення розраховані на короткострокове перебування, інші – на триваліший термін.

Уточнити наявність вільних місць можна у департаменті соціального захисту Запорізької ОДА. Фахівці консультують щодо правил поселення, необхідних документів та умов проживання. Контакти для довідок: 061-764-42-65 або гаряча лінія транзитного центру — 0-800-331-630. Додаткову інформацію надає координатор Асоціації шелтерів Микола Городенський.

Для оформлення житла переселенцям потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код, довідку ВПО та документи членів сім’ї. За наявності пільг додаються відповідні підтвердження. Після прибуття укладається угода терміном на шість місяців із можливістю продовження. Подати документи можна протягом 30 днів після заселення.

Для зручності доступна цифрова реєстрація через сервіс «Дія», що скорочує час очікування та спрощує процедуру оформлення. Всі приміщення, де надають безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі, оснащені базовими умовами для комфортного перебування.

Місцеві служби наголошують на постійному оновленні інформації. Перед заселенням рекомендують уточнювати наявність місць і обирати найбільш зручну локацію, щоб отримати підтримку швидко та без додаткових труднощів.

Для тих, хто потребує довгострокового проживання, передбачені додаткові програми соціальної підтримки, включно з наданням побутової техніки, допоміжних послуг і консультацій. Такі ініціативи допомагають переселенцям адаптуватися та забезпечують безпечне проживання у місті.

