\u0413\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0432 \u0420\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 \u043d\u0430 9 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u0438\u0437-\u0437\u0430 \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u0438 \u043f\u0440\u043e\u0444\u0438\u043b\u0430\u043a\u0442\u0438\u0447\u0435\u0441\u043a\u0438\u0445 \u0440\u0430\u0431\u043e\u0442 \u0432 \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u0441\u0435\u0442\u044f\u0445, \u043f\u0438\u0448\u0435\u0442 Politeka.net.\r\n\r\n\u0412 \u043f\u0440\u0435\u0441\u0441-\u0441\u043b\u0443\u0436\u0431\u0435 «\u0420\u0456\u0432\u043d\u0435\u043e\u0431\u043b\u0435\u043d\u0435\u0440\u0433\u043e» \u043e\u0431\u043d\u0430\u0440\u043e\u0434\u043e\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043f\u043b\u0430\u043d\u043e\u0432\u044b\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f.\r\n\u0412 \u0420\u043e\u0432\u0435\u043d\u0441\u043a\u043e\u0439 \u043e\u0431\u043b\u0430\u0441\u0442\u0438 9 \u0430\u043f\u0440\u0435\u043b\u044f \u0437\u0430\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u043d\u044b \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u043e\u044d\u043d\u0435\u0440\u0433\u0438\u0438, \u043e\u0445\u0432\u0430\u0442\u0438\u0432\u0448\u0438\u0435 \u043c\u043d\u043e\u0433\u043e\u0447\u0438\u0441\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430 \u0432 \u043e\u0442\u0434\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0445 \u043d\u0430\u0441\u0435\u043b\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u0443\u043d\u043a\u0442\u0430\u0445 \u0440\u0435\u0433\u0438\u043e\u043d\u0430. \u0416\u0438\u0442\u0435\u043b\u044f\u043c \u0440\u0435\u043a\u043e\u043c\u0435\u043d\u0434\u0443\u044e\u0442 \u0437\u0430\u0440\u0430\u043d\u0435\u0435 \u043e\u0437\u043d\u0430\u043a\u043e\u043c\u0438\u0442\u044c\u0441\u044f \u0441\u043e \u0441\u043f\u0438\u0441\u043a\u043e\u043c \u0443\u043b\u0438\u0446 \u0438 \u0434\u043e\u043c\u043e\u0432, \u0433\u0434\u0435 \u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u043d\u0435 \u0431\u0443\u0434\u0435\u0442 \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430, \u0447\u0442\u043e\u0431\u044b \u0441\u0432\u043e\u0435\u0432\u0440\u0435\u043c\u0435\u043d\u043d\u043e \u0441\u043f\u043b\u0430\u043d\u0438\u0440\u043e\u0432\u0430\u0442\u044c \u0434\u0435\u043b\u0430 \u0438 \u0441\u043d\u0438\u0437\u0438\u0442\u044c \u0432\u043e\u0437\u043c\u043e\u0436\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0435\u0443\u0434\u043e\u0431\u0441\u0442\u0432\u0430 \u0432 \u0431\u044b\u0442\u0443.\r\n\u0421 09:00–17:00 \u0447\u0430\u0441\u043e\u0432 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u0441\u0435\u043b\u0435 \u0421\u0443\u0445\u0438\u0432\u0446\u0438. \u0421\u0432\u0435\u0442 \u0432\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442 \u0432 \u0434\u043e\u043c\u0430\u0445, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0445 \u043f\u043e \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u043c \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430\u043c:\r\n\r\n\r\n\u0411\u043e\u0433\u0434\u0430\u043d\u0430 \u0425\u043c\u0435\u043b\u044c\u043d\u0438\u0446\u044c\u043a\u043e\u0433\u043e — 11, 13, 15, 17, 23, 82-\u0406, 84\r\n\u041b\u0438\u0441\u043e\u0432\u0430 — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18\r\n\u041f\u043e\u043b\u044c\u043e\u0432\u0430 — 1, 2, 4, 5\r\n\u0421\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430 — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16\r\n\u0421\u043e\u043d\u044f\u0447\u043d\u0430 — 6, 56, 60, 72, 89, 91, 92, 96, 97, 101, 217, 222, 225, 228\r\n\u0422\u0440\u0430\u043a\u0442\u043e\u0440\u043d\u0430 — 3\r\n\r\n\u0421 09:00–17:00 \u0432\u0432\u043e\u0434\u044f\u0442\u0441\u044f \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u043b\u0435 \u0412\u0438\u0442\u043a\u043e\u0432\u044b\u0447\u0438. \u041e\u0431\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0430\u0442 \u0441\u043b\u0435\u0434\u0443\u044e\u0449\u0438\u0435 \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430:\r\n\r\n\r\n\u0417\u0430\u0433\u0438\u0440\u0441\u044c\u043a\u0430 — 1\u0412, 1\u0413, 1\u0414, 2\u0411, 2\u0412, 2\u0413, 2\u0414, 2\u0404, 5, 10\r\n\u0417\u0430\u0433\u0438\u0440\u0441\u044c\u043a\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432. — 11\r\n\u0428\u043a\u0438\u043b\u044c\u043d\u0430 — 6, 51, 53, 57, 59, 61, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 92\u0411, 94, 96, 98, 100, 100\u0410, 102, 104\u0430\r\n\r\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n \n\r\n\u0421 09:00–17:00 \u0447\u0430\u0441\u0430 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u0432\u044b\u043a\u043b\u044e\u0447\u0430\u0442\u044c \u044d\u043b\u0435\u043a\u0442\u0440\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043e \u0432 \u0441\u0435\u043b\u0435 \u0417\u0438\u0440\u043d\u0435 \u043f\u043e \u0430\u0434\u0440\u0435\u0441\u0430\u043c: \r\n\r\n\r\n\u0416\u043e\u0432\u0442\u043d\u0435\u0432\u0430 — 50\r\n\u041b. \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u043a\u044b — 1, 2, 2\u0410, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19\r\n\u0420\u0430\u0434\u044f\u043d\u0441\u044c\u043a\u0430 — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 48\r\n\u0421\u0430\u0434\u043e\u0432\u0430 — 9, 25\u0410\r\n\u0421\u043e\u043d\u044f\u0447\u043d\u0430 — 23, 25, 27, 29\r\n\u0422\u0440\u0430\u0432\u043d\u0435\u0432\u0430 — 1, 1\u0411, 11, 12, 12\u0410, 13, 14, 15, 15\u0431, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39\u0410, 39\u0411, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45\u0410, 46, 47, 49, 49\u0410, 5, 6, 7, 8, 8\u0430, 9\r\n\u0411\u0430\u0440\u0432\u0438\u043d\u043a\u043e\u0432\u0430 — 12, 15, 19\r\n\u0411\u0438\u043b\u043a\u0438\u0432\u0441\u044c\u043a\u0430 — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 38, 41\r\n\u0411\u0438\u043b\u044c\u0447\u0430\u043d\u0441\u044c\u043a\u0430 — 7\r\n\u0412\u044b\u0448\u043d\u0435\u0432\u0430 — 2, 2\u0410, 5\u0410, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43\r\n\u0412\u044b\u0448\u043d\u0435\u0432\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432. — 1, 3, 8\r\n\u041a\u0430\u0448\u0442\u0430\u043d\u043e\u0432\u044b\u0439, \u041d\u0435\u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u0430 — 8, 12, 16\u0411, 24\r\n\u041d\u0435\u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u044b\u0439 \u043f\u0440\u043e\u0432. — 1, 3, 4\r\n\u041d\u0435\u0437\u0430\u043b\u0435\u0436\u043d\u043e\u0441\u0442\u0438 — 2, 16\u0410\r\n\u0421\u043f\u043e\u0440\u0442\u044b\u0432\u043d\u0430 — 6, 14, 22, 24\u0411\r\n\r\n\u0421 09:00–17:00 \u0431\u0443\u0434\u0443\u0442 \u043f\u0440\u043e\u0434\u043e\u043b\u0436\u0430\u0442\u044c\u0441\u044f \u0434\u043e\u043f\u043e\u043b\u043d\u0438\u0442\u0435\u043b\u044c\u043d\u044b\u0435 \u0433\u0440\u0430\u0444\u0438\u043a\u0438 \u043e\u0442\u043a\u043b\u044e\u0447\u0435\u043d\u0438\u044f \u0441\u0432\u0435\u0442\u0430 \u0432 \u0441\u0435\u043b\u0435 \u0411\u0438\u043b\u0435. \u041e\u0431\u0435\u0441\u0442\u043e\u0447\u0430\u0442 \u0434\u043e\u043c\u0430, \u0440\u0430\u0441\u043f\u043e\u043b\u043e\u0436\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043d\u0430 \u0443\u043b\u0438\u0446\u0430\u0445:\r\n\r\n\r\n\u0420\u0430\u0434\u044f\u043d\u0441\u044c\u043a\u0430 — 20, 21, 26, 27, 27\u0430, 28\r\n\u0427\u0430\u043f\u0430\u0435\u0432\u0430 — 12.\r\n\r\n\r\n\u041f\u043e\u0441\u043b\u0435\u0434\u043d\u0438\u0435 \u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438 \u0423\u043a\u0440\u0430\u0438\u043d\u044b:\r\n\u041d\u0430\u043f\u043e\u043c\u043d\u0438\u043c, Politeka \u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0430, 