Графіки відключення світла триватимуть у Рівненській області на 9 квітня через додаткові та профілактичні роботи в електромережах, пише Politeka.net.
У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.
У Рівненській області 9 квітня заплановані відключення електроенергії, які охоплять численні адреси в окремих населених пунктах регіону. Жителям рекомендують завчасно ознайомитися зі списком вулиць та будинків, де тимчасово не буде світла, щоб своєчасно спланувати справи та зменшити можливі незручності у побуті.
З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Сухівці. Світло вимкнуть в будинках, що розташовані за такими адресами:
- Богдана Хмельницького — 11, 13, 15, 17, 23, 82-І, 84
- Лісова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18
- Польова — 1, 2, 4, 5
- Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
- Сонячна — 6, 56, 60, 72, 89, 91, 92, 96, 97, 101, 217, 222, 225, 228
- Тракторна — 3
З 09:00–17:00 години вводяться графіки відключення світла в селі Вітковичі. Знеструмлять такі адреси:
- Загірська — 1В, 1Г, 1Д, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Є, 5, 10
- Загірський пров. — 11
- Шкільна — 6, 51, 53, 57, 59, 61, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 92Б, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104а
З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Зірне за адресами:
- Жовтнева — 50
- Л. Українки — 1, 2, 2А, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19
- Радянська — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 48
- Садова — 9, 25А
- Сонячна — 23, 25, 27, 29
- Травнева — 1, 1Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 49, 49А, 5, 6, 7, 8, 8а, 9
- Барвінкова — 12, 15, 19
- Білківська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 38, 41
- Більчанська — 7
- Вишнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43
- Вишневий пров. — 1, 3, 8
- Каштановий, Незалежна — 8, 12, 16Б, 24
- Незалежний пров. — 1, 3, 4
- Незалежності — 2, 16А
- Спортивна — 6, 14, 22, 24Б
З 09:00–17:00 триватимуть додаткові графіки відключення світла в селі Біле. Знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:
- Радянська — 20, 21, 26, 27, 27а, 28
- Чапаєва — 12.
Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання проїзду в Рівненській області: наскільки сильно зросте тариф.
Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Рівному: які важливі зміни введено.
Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яких платіжок очікувати.