У Рівненській області 9 квітня заплановані відключення електроенергії, які охоплять численні адреси в окремих населених пунктах регіону.

Графіки відключення світла триватимуть у Рівненській області на 9 квітня через додаткові та профілактичні роботи в електромережах.

У пресслужбі «Рівнеобленерго» оприлюднили планові графіки вимкнення.

У Рівненській області 9 квітня заплановані відключення електроенергії, які охоплять численні адреси в окремих населених пунктах регіону. Жителям рекомендують завчасно ознайомитися зі списком вулиць та будинків, де тимчасово не буде світла, щоб своєчасно спланувати справи та зменшити можливі незручності у побуті.

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Сухівці. Світло вимкнуть в будинках, що розташовані за такими адресами:

Богдана Хмельницького — 11, 13, 15, 17, 23, 82-І, 84

Лісова — 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 16, 18

Польова — 1, 2, 4, 5

Садова — 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

Сонячна — 6, 56, 60, 72, 89, 91, 92, 96, 97, 101, 217, 222, 225, 228

Тракторна — 3

З 09:00–17:00 години вводяться графіки відключення світла в селі Вітковичі. Знеструмлять такі адреси:

Загірська — 1В, 1Г, 1Д, 2Б, 2В, 2Г, 2Д, 2Є, 5, 10

Загірський пров. — 11

Шкільна — 6, 51, 53, 57, 59, 61, 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 92Б, 94, 96, 98, 100, 100А, 102, 104а

З 09:00–17:00 години вимикатимуть електрику в селі Зірне за адресами:

Жовтнева — 50

Л. Українки — 1, 2, 2А, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 19

Радянська — 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 48

Садова — 9, 25А

Сонячна — 23, 25, 27, 29

Травнева — 1, 1Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15б, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39А, 39Б, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 49, 49А, 5, 6, 7, 8, 8а, 9

Барвінкова — 12, 15, 19

Білківська — 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 38, 41

Більчанська — 7

Вишнева — 2, 2А, 5А, 7, 8, 10, 11, 13, 15, 19, 38, 40, 43

Вишневий пров. — 1, 3, 8

Каштановий, Незалежна — 8, 12, 16Б, 24

Незалежний пров. — 1, 3, 4

Незалежності — 2, 16А

Спортивна — 6, 14, 22, 24Б

З 09:00–17:00 триватимуть додаткові графіки відключення світла в селі Біле. Знеструмлять будинки, що розташовані на вулицях:

Радянська — 20, 21, 26, 27, 27а, 28

Чапаєва — 12.

Останні новини України:

