Церкви на Пасху 2026 в Одессе работают по-разному, сообщает Politeka.
В 2026 году Пасха традиционно соберет в Одессе значительное количество верующих в церквях. Однако они будут работать с учетом ограничений военного положения.
В большинстве православных храмов освящение куличей будет проходить в ночь после пасхальной литургии, а также в утренние часы после завершения службы.
Наибольшие потоки людей ожидаются в центральных соборах, где процесс организуется в несколько этапов, чтобы избежать скопления и сделать пребывание верующих более безопасным и упорядоченным.
Среди основных храмов, где традиционно проходят праздничные богослужения и освящение пасхальных корзин, остаются:
- Спасо Преображенский кафедральный собор на Соборной площади, 3,
- Свято-Успенский кафедральный собор на улице Преображенская, 70,
- Собор Рождества Христова на улице Пастера, 5,
- Храм Покрова Пресвятой Богородицы по улице Бахмутская, 67,
- Храм Серафима Саровского на улице Рассвета, 61
- Храм Георгия Победоносца по улице Виталия Нестеренко, 36/1.
В этих локациях освящение обычно длится несколько часов подряд, чтобы каждый желающий смог без спешки принять участие в традиционном обряде.
В то же время церкви на Пасху 2026 года в Одессе работают в зависимости от конкретного прихода, поэтому график может несколько отличаться.
Отдельно организуют празднование греко-католические общины. Основной локацией для таких верующих является Храм Святого Апостола Андрея Первозванного по улице Гимназическая, 22/24.
После завершения службы освящение пасхальных корзин совершается рядом с храмом. В большинстве церквей города освящение куличей проводят в два основных периода. Это ночь после праздничной литургии и утро Пасхи до обеда.
