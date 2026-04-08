Как работают церкви на Пасху 2026 года, в Одессе интересуют тысячи верующих, которые планируют освятить пасхальные корзины.

Церкви на Пасху 2026 в Одессе работают по-разному, сообщает Politeka.

В 2026 году Пасха традиционно соберет в Одессе значительное количество верующих в церквях. Однако они будут работать с учетом ограничений военного положения.

В большинстве православных храмов освящение куличей будет проходить в ночь после пасхальной литургии, а также в утренние часы после завершения службы.

Наибольшие потоки людей ожидаются в центральных соборах, где процесс организуется в несколько этапов, чтобы избежать скопления и сделать пребывание верующих более безопасным и упорядоченным.

Среди основных храмов, где традиционно проходят праздничные богослужения и освящение пасхальных корзин, остаются:

Спасо Преображенский кафедральный собор на Соборной площади, 3,

Свято-Успенский кафедральный собор на улице Преображенская, 70,

Собор Рождества Христова на улице Пастера, 5,

Храм Покрова Пресвятой Богородицы по улице Бахмутская, 67,

Храм Серафима Саровского на улице Рассвета, 61

Храм Георгия Победоносца по улице Виталия Нестеренко, 36/1.

В этих локациях освящение обычно длится несколько часов подряд, чтобы каждый желающий смог без спешки принять участие в традиционном обряде.

В то же время церкви на Пасху 2026 года в Одессе работают в зависимости от конкретного прихода, поэтому график может несколько отличаться.

Отдельно организуют празднование греко-католические общины. Основной локацией для таких верующих является Храм Святого Апостола Андрея Первозванного по улице Гимназическая, 22/24.

После завершения службы освящение пасхальных корзин совершается рядом с храмом. В большинстве церквей города освящение куличей проводят в два основных периода. Это ночь после праздничной литургии и утро Пасхи до обеда.

