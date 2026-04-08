Церкви на Пасху 2026 в Одессе работают по-разному, сообщает Politeka.

В 2026 году Пасха традиционно соберет в Одессе значительное количество верующих в церквях. Однако они будут работать с учетом ограничений военного положения.

В большинстве православных храмов освящение куличей будет проходить в ночь после пасхальной литургии, а также в утренние часы после завершения службы.

Наибольшие потоки людей ожидаются в центральных соборах, где процесс организуется в несколько этапов, чтобы избежать скопления и сделать пребывание верующих более безопасным и упорядоченным.

паска

Среди основных храмов, где традиционно проходят праздничные богослужения и освящение пасхальных корзин, остаются:

  • Спасо Преображенский кафедральный собор на Соборной площади, 3,
  • Свято-Успенский кафедральный собор на улице Преображенская, 70,
  • Собор Рождества Христова на улице Пастера, 5,
  • Храм Покрова Пресвятой Богородицы по улице Бахмутская, 67,
  • Храм Серафима Саровского на улице Рассвета, 61
  • Храм Георгия Победоносца по улице Виталия Нестеренко, 36/1.

В этих локациях освящение обычно длится несколько часов подряд, чтобы каждый желающий смог без спешки принять участие в традиционном обряде.

В то же время церкви на Пасху 2026 года в Одессе работают в зависимости от конкретного прихода, поэтому график может несколько отличаться.

Отдельно организуют празднование греко-католические общины. Основной локацией для таких верующих является Храм Святого Апостола Андрея Первозванного по улице Гимназическая, 22/24.

После завершения службы освящение пасхальных корзин совершается рядом с храмом. В большинстве церквей города освящение куличей проводят в два основных периода. Это ночь после праздничной литургии и утро Пасхи до обеда.

Источник

Последние новости Украины:

