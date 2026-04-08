Як працюють церкви на Великдень 2026 року в Одесі цікавить тисячі вірян, які планують освятити великодні кошики.

Церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють по-різному, повідомляє Politeka.

У 2026 році Великдень традиційно збере в Одесі значну кількість вірян у церквах. Однак вони працюватимуть з урахуванням обмежень воєнного стану.

У більшості православних храмів освячення пасок проходитиме у ніч після великодньої літургії, а також у ранкові години після завершення служби.

Найбільші потоки людей очікуються у центральних соборах, де процес організовують у кілька етапів, щоб уникнути скупчення і зробити перебування вірян більш безпечним та впорядкованим.

Серед основних храмів, де традиційно проходять святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків, залишаються:

Спасо Преображенський кафедральний собор на Соборній площі, 3,

Свято Успенський кафедральний собор на вулиці Преображенська, 70,

Собор Різдва Христового на вулиці Пастера, 5,

Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Бахмутська, 67,

Храм Серафима Саровського на вулиці Світанку, 61

Храм Георгія Побідоносця на вулиці Віталія Нестеренка, 36/1.

У цих локаціях освячення зазвичай триває кілька годин поспіль, щоб кожен охочий зміг без поспіху взяти участь у традиційному обряді.

Водночас церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють в залежності від конкретної парафії, тому графік може дещо відрізнятися.

Окремо організовують святкування греко-католицькі громади. Основною локацією для таких вірян є Храм Святого Апостола Андрія Первозванного на вулиці Гімназична, 22/24.

Після завершення служби освячення великодніх кошиків відбувається поруч із храмом. У більшості церков міста освячення пасок проводять у два основні періоди. Це ніч після святкової літургії та ранок Великодня до обіду.

