Церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють по-різному, повідомляє Politeka.
У 2026 році Великдень традиційно збере в Одесі значну кількість вірян у церквах. Однак вони працюватимуть з урахуванням обмежень воєнного стану.
У більшості православних храмів освячення пасок проходитиме у ніч після великодньої літургії, а також у ранкові години після завершення служби.
Найбільші потоки людей очікуються у центральних соборах, де процес організовують у кілька етапів, щоб уникнути скупчення і зробити перебування вірян більш безпечним та впорядкованим.
Серед основних храмів, де традиційно проходять святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків, залишаються:
- Спасо Преображенський кафедральний собор на Соборній площі, 3,
- Свято Успенський кафедральний собор на вулиці Преображенська, 70,
- Собор Різдва Христового на вулиці Пастера, 5,
- Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Бахмутська, 67,
- Храм Серафима Саровського на вулиці Світанку, 61
- Храм Георгія Побідоносця на вулиці Віталія Нестеренка, 36/1.
У цих локаціях освячення зазвичай триває кілька годин поспіль, щоб кожен охочий зміг без поспіху взяти участь у традиційному обряді.
Водночас церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють в залежності від конкретної парафії, тому графік може дещо відрізнятися.
Окремо організовують святкування греко-католицькі громади. Основною локацією для таких вірян є Храм Святого Апостола Андрія Первозванного на вулиці Гімназична, 22/24.
Після завершення служби освячення великодніх кошиків відбувається поруч із храмом. У більшості церков міста освячення пасок проводять у два основні періоди. Це ніч після святкової літургії та ранок Великодня до обіду.
