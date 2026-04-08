Церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють по-різному, повідомляє Politeka.

У 2026 році Великдень традиційно збере в Одесі значну кількість вірян у церквах. Однак вони працюватимуть з урахуванням обмежень воєнного стану.

У більшості православних храмів освячення пасок проходитиме у ніч після великодньої літургії, а також у ранкові години після завершення служби.

Найбільші потоки людей очікуються у центральних соборах, де процес організовують у кілька етапів, щоб уникнути скупчення і зробити перебування вірян більш безпечним та впорядкованим.

паска

Серед основних храмів, де традиційно проходять святкові богослужіння та освячення великодніх кошиків, залишаються:

  • Спасо Преображенський кафедральний собор на Соборній площі, 3,
  • Свято Успенський кафедральний собор на вулиці Преображенська, 70,
  • Собор Різдва Христового на вулиці Пастера, 5,
  • Храм Покрови Пресвятої Богородиці на вулиці Бахмутська, 67,
  • Храм Серафима Саровського на вулиці Світанку, 61
  • Храм Георгія Побідоносця на вулиці Віталія Нестеренка, 36/1.

У цих локаціях освячення зазвичай триває кілька годин поспіль, щоб кожен охочий зміг без поспіху взяти участь у традиційному обряді.

Водночас церкви на Великдень 2026 року в Одесі працюють в залежності від конкретної парафії, тому графік може дещо відрізнятися.

Окремо організовують святкування греко-католицькі громади. Основною локацією для таких вірян є Храм Святого Апостола Андрія Первозванного на вулиці Гімназична, 22/24.

Після завершення служби освячення великодніх кошиків відбувається поруч із храмом. У більшості церков міста освячення пасок проводять у два основні періоди. Це ніч після святкової літургії та ранок Великодня до обіду.

Джерело

Останні новини України:

