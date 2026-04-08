Как будут работать церкви на Пасху в Харькове в 2026 году зависит от ситуации и графиков приходов, сообщает Politeka.
В 2026 году Пасху в Харькове будут отмечать в условиях военного времени, однако церкви будут работать и готовятся принять тысячи верующих, для которых освящение куличей остается важной традицией.
Православные и греко-католики будут праздновать Пасху 12 апреля, тогда как римо-католики отметили ее 5 апреля 2026 года.
После завершения богослужений люди традиционно приходят с корзинами в храмы, где освящение проводится у церквей или во внутренних двориках.
В пасхальную ночь и утром большинство храмов работают в усиленном режиме. Освящение проходит несколько раз подряд, чтобы избежать больших очередей и обеспечить доступ всем желающим.
Больше всего людей собирается в центральных соборах, однако освятить пояса можно практически в каждом действующем храме города. Среди наиболее посещаемых локаций остаются:
- Благовещенский кафедральный собор на площади Благовещенская, 1,
- Свято-Успенский собор на улице Университетская, 11,
- Покровский монастырь по улице Университетская, 8,
- Храм Иоанна Богослова на улице Алчевских, 50 и
- Храм святого Пантелеймона по улице Клочковская, 94.
В больших соборах обряд освящения могут совершать с интервалом примерно от 20 до 40 минут, чтобы распределить поток людей и уменьшить скопление.
В то же время церкви на Пасху в Харькове в 2026 году в каждом приходе будут работать по-своему, поэтому верующим советуют уточнять детали заранее.
У греко-католиков освящение совершается сразу после литургии. Основной локацией остается Собор Святого Николая Чудотворца по улице Гвардейцев Широнинцев, 6а.
Последние новости Украины:
