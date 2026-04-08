Як працюватимуть церкви на Великдень у Харкові у 2026 році залежить від безпекової ситуації та графіків парафій, повідомляє Politeka.
У 2026 році Великдень у Харкові відзначатимуть в умовах воєнного часу, однак церкви будуть працювати і готуються прийняти тисячі вірян, для яких освячення пасок залишається важливою традицією.
Православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як римо-католики відзначили його 5 квітня 2026 року.
Після завершення богослужінь люди традиційно приходять із кошиками до храмів, де освячення проводиться біля церков або у внутрішніх двориках.
У великодню ніч та вранці більшість храмів працює у посиленому режимі. Освячення відбувається кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг і забезпечити доступ усім охочим.
Найбільше людей збирається у центральних соборах, проте освятити паски можна практично у кожному діючому храмі міста. Серед найбільш відвідуваних локацій залишаються:
- Благовіщенський кафедральний собор на площі Благовіщенська, 1,
- Свято Успенський собор на вулиці Університетська, 11,
- Покровський монастир на вулиці Університетська, 8,
- Храм Іоанна Богослова на вулиці Алчевських, 50 та
- Храм святого Пантелеймона на вулиці Клочківська, 94.
У великих соборах обряд освячення можуть проводити з інтервалом приблизно від 20 до 40 хвилин, щоб розподілити потік людей і зменшити скупчення.
Водночас церкви на Великдень у Харкові у 2026 році у кожній парафії працюватимуть по-своєму, тому вірянам радять уточнювати деталі заздалегідь.
У греко-католиків освячення відбувається одразу після літургії. Основною локацією залишається Собор Святого Миколая Чудотворця на вулиці Гвардійців Широнінців, 6а.
