Як працюватимуть церкви на Великдень у Харкові у 2026 році залежить від безпекової ситуації та графіків парафій, повідомляє Politeka.

У 2026 році Великдень у Харкові відзначатимуть в умовах воєнного часу, однак церкви будуть працювати і готуються прийняти тисячі вірян, для яких освячення пасок залишається важливою традицією.

Православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як римо-католики відзначили його 5 квітня 2026 року.

Після завершення богослужінь люди традиційно приходять із кошиками до храмів, де освячення проводиться біля церков або у внутрішніх двориках.

У великодню ніч та вранці більшість храмів працює у посиленому режимі. Освячення відбувається кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг і забезпечити доступ усім охочим.

Найбільше людей збирається у центральних соборах, проте освятити паски можна практично у кожному діючому храмі міста. Серед найбільш відвідуваних локацій залишаються:

Благовіщенський кафедральний собор на площі Благовіщенська, 1,

Свято Успенський собор на вулиці Університетська, 11,

Покровський монастир на вулиці Університетська, 8,

Храм Іоанна Богослова на вулиці Алчевських, 50 та

Храм святого Пантелеймона на вулиці Клочківська, 94.

У великих соборах обряд освячення можуть проводити з інтервалом приблизно від 20 до 40 хвилин, щоб розподілити потік людей і зменшити скупчення.

Водночас церкви на Великдень у Харкові у 2026 році у кожній парафії працюватимуть по-своєму, тому вірянам радять уточнювати деталі заздалегідь.

У греко-католиків освячення відбувається одразу після літургії. Основною локацією залишається Собор Святого Миколая Чудотворця на вулиці Гвардійців Широнінців, 6а.

