Як працюватимуть церкви на Великдень у Харкові у 2026 році залежить від безпекової ситуації та графіків парафій, повідомляє Politeka.

У 2026 році Великдень у Харкові відзначатимуть в умовах воєнного часу, однак церкви будуть працювати і готуються прийняти тисячі вірян, для яких освячення пасок залишається важливою традицією.

Православні та греко-католики святкуватимуть Великдень 12 квітня, тоді як римо-католики відзначили його 5 квітня 2026 року.

Після завершення богослужінь люди традиційно приходять із кошиками до храмів, де освячення проводиться біля церков або у внутрішніх двориках.

Великдень, Пасха, церква, пасочки

У великодню ніч та вранці більшість храмів працює у посиленому режимі. Освячення відбувається кілька разів поспіль, щоб уникнути великих черг і забезпечити доступ усім охочим.

Найбільше людей збирається у центральних соборах, проте освятити паски можна практично у кожному діючому храмі міста. Серед найбільш відвідуваних локацій залишаються:

  • Благовіщенський кафедральний собор на площі Благовіщенська, 1,
  • Свято Успенський собор на вулиці Університетська, 11,
  • Покровський монастир на вулиці Університетська, 8,
  • Храм Іоанна Богослова на вулиці Алчевських, 50 та
  • Храм святого Пантелеймона на вулиці Клочківська, 94.

У великих соборах обряд освячення можуть проводити з інтервалом приблизно від 20 до 40 хвилин, щоб розподілити потік людей і зменшити скупчення.

Водночас церкви на Великдень у Харкові у 2026 році у кожній парафії працюватимуть по-своєму, тому вірянам радять уточнювати деталі заздалегідь.

У греко-католиків освячення відбувається одразу після літургії. Основною локацією залишається Собор Святого Миколая Чудотворця на вулиці Гвардійців Широнінців, 6а.

