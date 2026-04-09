Как будут работать церкви на Пасху в Полтаве в 2026 году, зависит от утвержденных графиков приходов и требований безопасности, сообщает Politeka.
Освящение корзин в Полтаве на Пасху 2026 года запланировано на два дня, 11 и 12 апреля. Церкви будут работать так, чтобы распределить поток верующих и избежать значительного скопления людей в храмах.
Православная церковь Украины обнародовала перечень приходов на территории облцентра, где можно присоединиться к праздничным богослужениям. Среди них:
- Свято-Успенский кафедральный собор на Соборной площади, 1,
- Праздник Покровский приход на улице Никитченко, 1,
- Свято Николаевский приход в переулке Первомайский, 3,
- приход Святого мученика Пантелеймона на бульваре Нестерова, 2/67,
- приход Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Шевченко, 124,
- приход Святителя Луки на улице Олеся Гончара, 27в,
- приход Святой Блаженной Ксении Петербургской на улице Пушкаревская, 22,
- часовня Святого Архистратига Михаила на территории Мемориального комплекса погибшим сотрудникам полиции по улице Юлиана Матвийчука
- Праздник Вознесенский приход на улице Евгения Коновальца.
В большинстве храмов освящение будет проводиться несколько раз подряд, что позволяет избежать больших очередей и сделать процесс более организованным.
В то же время, как будут работать церкви на Пасху в Полтаве в 2026 году, в каждом приходе может отличаться в зависимости от внутреннего расписания.
Отдельный график был обнародован для Праздника Успенского кафедрального собора. Здесь освящение куличей и пасхальных корзин будет проходить 11 апреля с 15:00 до 22:00, а 12 апреля с 4:30 до 17:00.
Священники будут проводить обряд с регулярными интервалами примерно 15-20 минут.
