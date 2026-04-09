Как будут работать церкви на Пасху в Полтаве в 2026 году, зависит от утвержденных графиков приходов и требований безопасности, сообщает Politeka.

Освящение корзин в Полтаве на Пасху 2026 года запланировано на два дня, 11 и 12 апреля. Церкви будут работать так, чтобы распределить поток верующих и избежать значительного скопления людей в храмах.

Православная церковь Украины обнародовала перечень приходов на территории облцентра, где можно присоединиться к праздничным богослужениям. Среди них:

Свято-Успенский кафедральный собор на Соборной площади, 1,

Праздник Покровский приход на улице Никитченко, 1,

Свято Николаевский приход в переулке Первомайский, 3,

приход Святого мученика Пантелеймона на бульваре Нестерова, 2/67,

приход Иконы Божией Матери «Нечаянная радость» на улице Шевченко, 124,

приход Святителя Луки на улице Олеся Гончара, 27в,

приход Святой Блаженной Ксении Петербургской на улице Пушкаревская, 22,

часовня Святого Архистратига Михаила на территории Мемориального комплекса погибшим сотрудникам полиции по улице Юлиана Матвийчука

Праздник Вознесенский приход на улице Евгения Коновальца.

В большинстве храмов освящение будет проводиться несколько раз подряд, что позволяет избежать больших очередей и сделать процесс более организованным.

В то же время, как будут работать церкви на Пасху в Полтаве в 2026 году, в каждом приходе может отличаться в зависимости от внутреннего расписания.

Отдельный график был обнародован для Праздника Успенского кафедрального собора. Здесь освящение куличей и пасхальных корзин будет проходить 11 апреля с 15:00 до 22:00, а 12 апреля с 4:30 до 17:00.

Священники будут проводить обряд с регулярными интервалами примерно 15-20 минут.

