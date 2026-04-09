Як працюватимуть церкви на Великдень у Полтаві у 2026 році визначає порядок проведення богослужінь та освячення великодніх кошиків у місті.

Освячення кошиків у Полтаві на Великдень 2026 заплановане на два дні, 11 та 12 квітня. Церкви працюватимуть так, щоб розподілити потік вірян і уникнути значного скупчення людей у храмах.

Православна церква України оприлюднила перелік парафій на території облцентру, де можна долучитися до святкових богослужінь. Серед них:

Свято Успенський кафедральний собор на Соборному майдані, 1,

Свято Покровська парафія на вулиці Нікітченка, 1,

Свято Миколаївська парафія у провулку Першотравневий, 3,

парафія Святого мученика Пантелеймона на бульварі Нестерова, 2/67,

парафія Ікони Божої Матері «Нечаяна радість» на вулиці Шевченка, 124,

парафія Святителя Луки на вулиці Олеся Гончара, 27в,

парафія Святої Блаженної Ксенії Петербурзької на вулиці Пушкарівська, 22,

каплиця Святого Архистратига Михаїла на території Меморіального комплексу загиблим співробітникам поліції на вулиці Юліана Матвійчука

Свято Вознесенська парафія на вулиці Євгена Коновальця.

У більшості храмів освячення проводитиметься кілька разів поспіль, що дозволяє уникнути великих черг і зробити процес більш організованим.

Водночас, як працюватимуть церкви на Великдень у Полтаві у 2026 році у кожній парафії може відрізнятися залежно від внутрішнього розкладу.

Окремий графік оприлюднили для Свято Успенського кафедрального собору. Тут освячення пасок та великодніх кошиків відбуватиметься 11 квітня з 15:00 до 22:00, а 12 квітня з 4:30 до 17:00.

Священники проводитимуть обряд із регулярними інтервалами приблизно 15-20 хвилин.

