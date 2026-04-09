Як працюватимуть церкви на Великдень у Полтаві у 2026 році залежить від затверджених графіків парафій та вимог безпеки, повідомляє Politeka.
Освячення кошиків у Полтаві на Великдень 2026 заплановане на два дні, 11 та 12 квітня. Церкви працюватимуть так, щоб розподілити потік вірян і уникнути значного скупчення людей у храмах.
Православна церква України оприлюднила перелік парафій на території облцентру, де можна долучитися до святкових богослужінь. Серед них:
- Свято Успенський кафедральний собор на Соборному майдані, 1,
- Свято Покровська парафія на вулиці Нікітченка, 1,
- Свято Миколаївська парафія у провулку Першотравневий, 3,
- парафія Святого мученика Пантелеймона на бульварі Нестерова, 2/67,
- парафія Ікони Божої Матері «Нечаяна радість» на вулиці Шевченка, 124,
- парафія Святителя Луки на вулиці Олеся Гончара, 27в,
- парафія Святої Блаженної Ксенії Петербурзької на вулиці Пушкарівська, 22,
- каплиця Святого Архистратига Михаїла на території Меморіального комплексу загиблим співробітникам поліції на вулиці Юліана Матвійчука
- Свято Вознесенська парафія на вулиці Євгена Коновальця.
У більшості храмів освячення проводитиметься кілька разів поспіль, що дозволяє уникнути великих черг і зробити процес більш організованим.
Водночас, як працюватимуть церкви на Великдень у Полтаві у 2026 році у кожній парафії може відрізнятися залежно від внутрішнього розкладу.
Окремий графік оприлюднили для Свято Успенського кафедрального собору. Тут освячення пасок та великодніх кошиків відбуватиметься 11 квітня з 15:00 до 22:00, а 12 квітня з 4:30 до 17:00.
Священники проводитимуть обряд із регулярними інтервалами приблизно 15-20 хвилин.
Останні новини України:
