Ограничение движения транспорта в Черновцах будет введено на нескольких улицах города через ремонтные работы и проведение благотворительного мероприятия.

Ограничение движения транспорта в Черновцах связано с необходимостью выполнения дорожных работ и организацией происшествия, сообщает Politeka.

В Черновицком городском совете уточнили, что ограничения движения транспорта в Черновцах будут как полными, так и частичными.

Они будут действовать в разные периоды апреля и мая. Водителям придется учитывать изменения при планировании поездок, ведь часть улиц временно станет недоступной для проезда.

Ближайшие ограничения движения транспорта в Черновцах относятся к улицам Юрия Федьковича и Николая Кордубы, где до 17 апреля полностью перекрыт проезд. На этих участках идет ямочный ремонт дорожного покрытия.

Также до 20 апреля действует полный запрет на передвижение авто по улице Степана Руданского. Речь идет об отрезке от улицы Главной до улицы Августина Волошина, где производится капитальный ремонт улично дорожной сети.

Частичные ограничения предусмотрены на улице Якоба фон Петровича. Там с 13 по 24 апреля закроют проезд из-за проведения ямочного ремонта.

В этот период водителям советуют быть особенно внимательными и учитывать временные схемы объезда. В то же время ремонты в разных районах могут создавать дополнительную нагрузку и на объездные маршруты.

Отдельно в городском совете сообщили о перекрытии, которое запланировано в конце мая. С 22 по 25 мая будет полностью закрыт проезд для авто на Соборной площади.

Речь идет об участке дороги с односторонним движением от улицы Героев Майдана до улицы Ивана Франко. Такие изменения связаны с проведением благотворительного фестиваля, который пройдет в центральной части города.

Городские власти призывают водителей заранее планировать маршруты и учитывать все временные изменения.

