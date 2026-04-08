Обмеження руху транспорту в Чернівцях запровадять на кількох вулицях міста через ремонтні роботи та проведення благодійного заходу.

Обмеження руху транспорту в Чернівцях пов’язані з необхідністю виконання дорожніх робіт і організацією події, повідомляє Politeka.

У Чернівецькій міській раді уточнили, що обмеження руху транспорту в Чернівцях будуть як повними, так і частковими.

Вони діятимуть у різні періоди квітня та травня. Водіям доведеться враховувати зміни під час планування поїздок, адже частина вулиць тимчасово стане недоступною для проїзду.

Найближчі обмеження руху траснпорту в Чернівцях стосуються вулиць Юрія Федьковича та Миколи Кордуби, де до 17 квітня повністю перекрито проїзд. На цих ділянках триває ямковий ремонт дорожнього покриття.

Також до 20 квітня діє повна заборона на пересування авто на вулиці Степана Руданського. Йдеться про відрізок від вулиці Головної до вулиці Августина Волошина, де проводять капітальний ремонт вулично дорожньої мережі.

Часткові обмеження передбачені на вулиці Якоба фон Петровича. Там із 13 до 24 квітня закриють проїзд через проведення ямкового ремонту.

У цей період водіям радять бути особливо уважними та зважати на тимчасові схеми обʼїзду. Водночас, ремонти у різних районах можуть створювати додаткове навантаження і на об’їзні маршрути.

Окремо у міській раді повідомили про перекриття, яке заплановане наприкінці травня. Із 22 до 25 травня буде повністю закрито проїзд для авто на Соборній площі.

Йдеться про ділянку дороги з одностороннім рухом від вулиці Героїв Майдану до вулиці Івана Франка. Такі зміни пов’язані з проведенням благодійного фестивалю, який відбудеться у центральній частині міста.

Міська влада закликає водіїв заздалегідь планувати маршрути та враховувати всі тимчасові зміни.

