Ограничения движения транспорта в Полтаве вводятся в связи с дорожными работами на отдельных участках города и вблизи Россошенцев.

Ограничения движения транспорта в Полтаве будут действовать с 13 апреля до конца месяца из-за ремонта дорог, сообщает Politeka.

О временных изменениях в работе общественного транспорта было проинформировано в УЖКХ города.

Речь идет об ограничении движения в Полтаве из-за обновления дорожного покрытия на улице Леонида Каденюка и на улице Героев Чернобыля в селе Розсошенцы.

Больше всего изменений почувствуют пассажиры троллейбусов. Каждый день с 08:00 до 17:00 троллейбусная линия в селе Рассошенцы будет обесточена из соображений безопасности во время выполнения работ.

В этот период пассажиры смогут доехать только до остановки "Стеклозавод". В то же время, до 08:00 и после 17:00 курсирование троллейбусов будет возобновляться в привычном режиме, и они снова будут направляться к конечной остановке «с. Рассошенцы».

Именно поэтому ограничение движения транспорта в Полтаве в течение дня может влиять на время поездок для жителей и работающих в этом направлении.

Автобусные маршруты №23, №27, №28 и №29 продолжат работу в штатном режиме. Однако на участке между селом Розсошенцы и остановкой «Стеклозавод» возможны незначительные задержки из-за ремонтных работ.

Водителей и пассажиров просят учитывать эти изменения при планировании поездок. Отдельно говорится, что в дни массовых посещений кладбищ ситуация изменится.

19 и 20 апреля ремонтные работы временно приостановят. Это решение связано с увеличением пассажиропотока к Россошенскому кладбищу.

В эти дни весь общественный транспорт, включая троллейбусы и автобусы, будет работать по обычным маршрутам и будет курсировать до конечных остановок.

Последние новости Украины:

