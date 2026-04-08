Обмеження руху транспорту в Полтаві запроваджують у зв’язку з дорожніми роботами на окремих ділянках міста та поблизу Розсошенців.

Обмеження руху транспорту в Полтаві діятимуть із 13 квітня до кінця місяця через проведення ремонту доріг, повідомляє Politeka.

Про тимчасові зміни у роботі громадського транспорту проінформували в УЖКГ міста.

Йдеться про обмеження руху в Полтаві через оновлення дорожнього покриття на вулиці Леоніда Каденюка та на вулиці Героїв Чорнобиля у селі Розсошенці.

Найбільше змін відчують пасажири тролейбусів. Щодня з 08:00 до 17:00 тролейбусна лінія у селі Розсошенці буде знеструмлена з міркувань безпеки під час виконання робіт.

У цей період пасажири зможуть доїхати лише до зупинки «Склозавод». Водночас до 08:00 та після 17:00 курсування тролейбусів відновлюватиметься у звичному режимі, і вони знову прямуватимуть до кінцевої зупинки «с. Розсошенці».

Саме тому обмеження руху транспорту в Полтаві упродовж дня можуть впливати на час поїздок для мешканців і тих, хто працює у цьому напрямку.

Автобусні маршрути №23, №27, №28 та №29 продовжать працювати у штатному режимі. Проте на ділянці між селом Розсошенці та зупинкою «Склозавод» можливі незначні затримки через ремонтні роботи.

Водіїв та пасажирів просять враховувати ці зміни під час планування поїздок. Окремо зазначається, що у дні масових відвідувань кладовищ ситуація зміниться.

19 та 20 квітня ремонтні роботи тимчасово призупинять. Це рішення пов’язане зі збільшенням пасажиропотоку до Розсошенського кладовища.

У ці дні весь громадський транспорт, включно з тролейбусами та автобусами, працюватиме за звичайними маршрутами та курсуватиме до кінцевих зупинок.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що обіцяє цей проєкт.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: покупцям показали нові цінники.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Полтавській області: скільки тепер доведеться віддавати мешканцям.