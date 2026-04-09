В Харькове зафиксировано подорожание яиц перед Пасхой, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт Минфина .

Средние цены на десяток куриных яиц по сравнению с предыдущим месяцем выросли на 3–12 гривен в зависимости от бренда и упаковки.

Яйца Наседка (С1, 10 шт)

Средняя стоимость десятка яиц Наседка по состоянию на 8 апреля 2026 года составила 87 грн. У Auchan их продают по 88 грн, у Novus – 85,99 грн. В марте средние цены были ниже: Auchan – 86,63 грн., Novus – 84,19 грн., среднее значение – 85,41 грн.

Индекс потребительских цен показывает стабильный рост в течение марта: с 83,95 грн. 8-го числа до 87 грн. в конце месяца. Таким образом, за месяц цена поднялась на 3,05 грн.

Яйца Ясенсвит (С1, 10 шт)

Для бренда Ясенсвит средняя цена за десяток составила 87,23 грн. У Auchan их продают по 84,70 грн, у Megamarket – 93 грн, Novus – 83,99 грн. В марте среднее значение стоимости составило 84,21 грн. В течение месяца цена колебалась от 82,23 до 88,75 грн., поднявшись на 5 грн. в среднем.

Яйца Ясенсвит (С1, 18 шт)

Средняя стоимость упаковки из 18 яиц достигла 154 грн. На рынке Novus его продают по той же цене. В марте среднее значение составило 146,31 грн., что означает рост на 10 грн. в месяц.

Яйца Ясенсвит (С1, 30 шт)

В Харькове крупные упаковки из 30 яиц в среднем стоят 263,75 грн. В Megamarket продают по 272,50 грн, Metro – 255 грн. В марте средняя цена составила 256,46 грн. За месяц повышение составило 12,65 грн. Индекс потребительских цен фиксирует колебания в течение месяца с постепенным ростом, отражающим сезонный спрос перед праздниками.

Таким образом, подорожание яиц перед Пасхой в Харькове уже ощутимо для жителей города. Эксперты советуют планировать покупки заранее и сравнивать цены в разных торговых сетях во избежание лишних затрат и обеспечить праздничный стол в полном объеме.

Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Харьковской области: как присоединиться к этой программе.

Также Politeka сообщала, Потеря пенсии для жителей Харьковской области с 1 апреля: что стоит сделать, чтобы этого не произошло.

Как сообщала Politeka, Подорожание продуктов в Харькове: какие товары больше выросли в цене.