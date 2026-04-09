У Харкові зафіксовано подорожчання яєць перед Великоднем, передає Politeka.

Інформацію про це надає сайт Мінфін.

Середні ціни на десяток курячих яєць у порівнянні з попереднім місяцем зросли на 3–12 гривень залежно від бренду та упаковки.

Яйця Квочка (С1, 10 шт)

Середня вартість десятка яєць Квочка станом на 8 квітня 2026 року склала 87 грн. В Auchan їх продають по 88 грн, у Novus – 85,99 грн. У березні середні ціни були нижчими: Auchan – 86,63 грн, Novus – 84,19 грн, середнє значення – 85,41 грн.

Індекс споживчих цін показує стабільне зростання протягом березня: з 83,95 грн 8-го числа до 87 грн наприкінці місяця. Таким чином за місяць ціна піднялася на 3,05 грн.

Яйця Ясенсвіт (С1, 10 шт)

Для бренду Ясенсвіт середня ціна за десяток склала 87,23 грн. У Auchan їх продають по 84,70 грн, у Megamarket – 93 грн, Novus – 83,99 грн. У березні середнє значення вартості було 84,21 грн. Протягом місяця ціна коливалася від 82,23 до 88,75 грн, піднявшись на 5 грн у середньому.

Яйця Ясенсвіт (С1, 18 шт)

Середня вартість упаковки з 18 яєць досягла 154 грн. На ринку Novus її продають за тією ж ціною. У березні середнє значення становило 146,31 грн, що означає зростання на 10 грн за місяць.

Яйця Ясенсвіт (С1, 30 шт)

У Харкові великі упаковки з 30 яєць коштують у середньому 263,75 грн. У Megamarket продають по 272,50 грн, Metro – 255 грн. У березні середня ціна була 256,46 грн. За місяць підвищення склало 12,65 грн. Індекс споживчих цін фіксує коливання протягом місяця, з поступовим ростом, що відображає сезонний попит перед святами.

Таким чином подорожчання яєць перед Великоднем у Харкові вже відчутне для мешканців міста. Експерти радять планувати покупки заздалегідь і порівнювати ціни у різних торгових мережах, щоб уникнути зайвих витрат та забезпечити святковий стіл у повному обсязі.

