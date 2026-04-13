Подорожчання проїзду в Луцьку відображає загальну тенденцію в українських містах.

Подорожчання проїзду в Луцьку може відбутися вже найближчим часом, передає Politeka.

Міська рада пропонує встановити тариф у розмірі 24 гривень за поїздку в маршрутках, водночас перевізники наполягають на 25–30 гривнях.

У вівторок, 8 квітня, відбулася зустріч представників міської ради та підприємств-перевізників. Головною темою обговорення стало регулювання вартості перевезень пасажирів.

Департамент економічної політики підготував проєкт рішення, який передбачає підняття тарифу до 24 гривень. Аналізували дані про пасажиропотік, порівнювали з іншими містами схожого розміру та враховували економічні розрахунки перевізників.

Проте підприємці наполягають на вищій ціні – 25–30 гривень за поїздку. Вони аргументують це зростанням вартості пального, технічного обслуговування та інших експлуатаційних витрат. За їхніми словами, без підвищення тарифів частина автобусів може залишитися поза маршрутами.

Проєкт рішення наразі винесено на громадське обговорення, яке триватиме місяць. У разі зміни запропонованого тарифу процедура обговорення розпочнеться повторно.

Остаточний розмір вартості поїздки визначать на засіданні виконкому після завершення всіх етапів регуляторної процедури.

Для порівняння, у Києві тариф планують підняти до 20 гривень, а у Львові вартість квитка може коливатися від 26 до 30 гривень залежно від способу оплати.

Іарто зауважити, що подорожчання проїзду в Луцьку відображає загальну тенденцію в українських містах, де через зростання витрат перевізників транспортні послуги стають дорожчими.

Останні новини України:

