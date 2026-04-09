В Кировоградской области на 10 апреля вводятся графики отключения света в отдельных населенных пунктах региона.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Об этом предупредили в пресс-службе «Кіровоградобленерго».

Такие ограничения связаны с выполнением необходимых технических работ на электросетях, направленных на поддержание их стабильной и безопасной работы. Жителям рекомендуется заранее подготовиться к отключениям и учесть возможные неудобства при планировании своих дел.

В ряде населённых пунктов запланированы временные отключения электроэнергии в связи с проведением работ на сетях.

В селе Веселивка свет будет отсутствовать с 09:00 до 17:00. Ограничения коснутся ряда домов на улицах:

Молодижна – 2-4, 6, 10.

В селе Зеленый Гай электроснабжение будет прекращаться с 09:00 до 17:00. Обесточение охватят отдельные дома на улицах:

Молодижна - 5, 7, 9, 11

Также с 09:00 до 17:00 будут продолжаться плановые работы в селе Гайдамацьке. В это время без света останутся отдельные домохозяйства на улицах:

Польова - 31, 41, 42А, 43-44, 47, 49-51, 56, 58, 60, 62, 66, 68

С 09:00 до 17:00 часов будут выключать электричество в селе Нова Осота из-за проведения планового ремонта. Обесточат дома, которые находятся на таких улицах:

Мостовый пер. - 1-2, 4, 6-7, 11, 13, 19, 21, 24, 27, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 45, 49, 53

Вышнева - 1-6, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27, 31, 35, 107, 109

С 11:00 до 16:00 часов будут действовать отключения в селе Стара Осота по следующим адресам:

Дружбы - 1, 4-6, 8-14, 16, 18-24, 26, 28, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 60, 62, 62

Молодижна - 148.

